Мы против членства Украины в ЕС, но будем помогать в войне против России – соратник Ле Пен

Украине не место в Европейском Союзе, который должен прекратить свое расширение. Об этом в эфире телеканала LCI заявил лидер французской партии «Национальное объединение» (RN), глава фракции «Патриоты за Европу» в Европарламенте Жордан Барделла, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Барделла, которому пророчат участие в президентских выборах во Франции в случае, если находящаяся под уголовным делом Марин Ле Пен не сможет избираться, при этом поддержал помощь Украине, но подчеркнул, что в ЕС она вступать не должна.

«Я против этого по многим причинам, потому что, во-первых, вступление нового государства в Европейский Союз будет стоить огромных денег. По данным Financial Times, это более 180 миллиардов евро за членство Украины. Это принесет также большую страну, возможно самую большую страну, по площади сравнимую с Францией. Я не верю, что решение нынешней проблемы ЕС в расширении. Я против любого дальнейшего расширения», – сказал Барделла.

Он напомнил, что Украина представляет конкуренцию европейским фермерам.

«Вступление Украины в Европейский Союз усиливает эту недобросовестную конкуренцию, это, очевидно, подрывает общую сельскохозяйственную политику», – сказал политик.

Тем не менее, он заверил, что, если «Украина будет в состоянии войны, мы будем обязаны помочь Украине».