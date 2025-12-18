Главарь «Азова» начал покусывать Зеленского

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Основатель запрещенного в РФ неонацистского подразделения «Азов», а ныне командир 3-й штурмовой бригады Андрей Билецкий опубликовал статью о положении дел в ВСУ.

Он считает, что для Украины «2025 год был годом военного похмелья».

«От меня, возможно, ожидали бы рассказов, которые приятно слышать, что за нас будут воевать дроны или что нужно попросить у Запада авианосец. Но на каждой войне есть только два пути: эффективность военной машины и военное искусство или заваливание бесконечным ресурсом. Бесконечного ресурса нет ни у нас, ни у наших союзников. Поэтому я за реальный взгляд, а не за виртуальные мегапрожекты», – пишет Билецкий.

Он признает, что качество личного состава ВСУ (как командного, так и низшего звена) в целом оставляет желать лучшего, и не называя имен, делает выпад в адрес диктатора Зеленского, обещавшего завалить украинскую армию дронами:

«Да, «улучшение качества людей» — звучит не для заголовков. Очевидно проще призывать к производству «100 миллионов дронов».

Как сообщал «ПолитНавигатор», политсила Билецкого рассматривается как партнёр новой коалиции в Верховной раде в случае объявления выборов.

Билецкий совместно с партиями автора провального «контрнаступа» Валерия Залужного, а также террориста Петра Порошенко может сформировать конституционное большинство.