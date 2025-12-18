Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Евросоюз должен решиться на грабеж замороженных активов России, чтобы финансировать бандеровскую Украину еще как минимум два года.

Об этом, выступая в Бундестаге, заявил канцлер Фридрих Мерц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

