Мерц настаивает: Нужно идти на грабёж России – тогда бандеровцы продержатся ещё два года!
Евросоюз должен решиться на грабеж замороженных активов России, чтобы финансировать бандеровскую Украину еще как минимум два года.
Об этом, выступая в Бундестаге, заявил канцлер Фридрих Мерц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Решающий вопрос – сможет ли Европейский Союз использовать уже замороженные российские государственные активы для защиты Украины?
Этот вопрос касается ни больше и ни меньше, чем европейской безопасности и суверенитета… Речь идет о финансировании в размере до 90 миллиардов евро… Использование этих средств, по нашим оценкам, позволило бы финансировать украинскую армию еще как минимум два года.
Мы не хотим идти на этот шаг, чтобы продлить войну – мы хотим пойти на это, чтобы закончить войну как можно скорее», – лгал немецкий канцлер.
