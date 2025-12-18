Мерц настаивает: Нужно идти на грабёж России – тогда бандеровцы продержатся ещё два года!

Анатолий Лапин.  
18.12.2025 09:37
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1268
 
Война, Германия, Дзен, Политика, Россия, Украина


Евросоюз должен решиться на грабеж замороженных активов России, чтобы финансировать бандеровскую Украину еще как минимум два года.

Об этом, выступая в Бундестаге, заявил канцлер Фридрих Мерц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Решающий вопрос –  сможет ли Европейский Союз использовать уже замороженные российские государственные активы для защиты Украины?

Этот вопрос касается ни больше и ни меньше, чем европейской безопасности и суверенитета… Речь идет о финансировании в размере до 90 миллиардов евроИспользование этих средств, по нашим оценкам, позволило бы финансировать украинскую армию еще как минимум два года.

Мы не хотим идти на этот шаг, чтобы продлить войну – мы хотим пойти на это, чтобы закончить войну как можно скорее», – лгал немецкий канцлер.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить