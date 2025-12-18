Россия будет добиваться военной победы над Украиной, потому что иначе остановить киевскую верхушку не получится.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил отставной офицер американской армии, военный аналитик Станислав Крапивник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Россия делает то, что делала последние 4 года: она ведет войну и наступает на всех фронтах. Единственное место, где Россия сейчас не наступает, это западный Купянск, где украинцы начали отчаянное контрнаступление. И они потеряли довольно много солдат в процессе, потому что просто бросают в бой людей, у которых нет ни навыков, ни подготовки. И они даже перебросили туда людей из Сум. И российские войска начали продвигаться в Сумской области. Так что Россия наступает на всех фронтах, и будет продолжать наступать», – сказал Крапивник.