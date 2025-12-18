Конфликт закончится только на поле боя – Крапивник
Россия будет добиваться военной победы над Украиной, потому что иначе остановить киевскую верхушку не получится.
Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил отставной офицер американской армии, военный аналитик Станислав Крапивник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Россия делает то, что делала последние 4 года: она ведет войну и наступает на всех фронтах. Единственное место, где Россия сейчас не наступает, это западный Купянск, где украинцы начали отчаянное контрнаступление.
И они потеряли довольно много солдат в процессе, потому что просто бросают в бой людей, у которых нет ни навыков, ни подготовки. И они даже перебросили туда людей из Сум. И российские войска начали продвигаться в Сумской области. Так что Россия наступает на всех фронтах, и будет продолжать наступать», – сказал Крапивник.
«Единственное, что в конечном итоге разрешит этот конфликт – это поле боя. Когда украинская армия потерпит поражение, когда украинское общество рухнет. И мы видим все больше и больше видео из разных районов Украины и сообщений из разных мест, где убивают этих призывников.
Эти люди [ТЦК] заработали кучу денег. Поэтому они и так жестоки: никто из них никогда не сядет в тюрьму за убийство, зато это реклама: вы же не хотите столкнуться с тем же самым, значит, несите нам 10 или 15 тысяч долларов.
Эти люди были засняты на видео в ювелирных магазинах, скупающих драгоценности, потому что они чертовски богаты. По оценкам, в эти банды ушло от 5 до 6 миллиардов долларов. Так что да, чем они жестче, тем больше у них клиентов, готовых откупиться. Это война классов: очень богатые украинцы веселятся на курортах Европы и США. А обычного украинца просто используют как пушечное мясо», – подытожил он.
