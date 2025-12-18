Конфликт закончится только на поле боя – Крапивник

Максим Столяров.  
18.12.2025 13:48
  (Мск) , Москва
Просмотров: 196
 
Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Россия будет добиваться военной победы над Украиной, потому что иначе остановить киевскую верхушку не получится.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил отставной офицер американской армии, военный аналитик Станислав Крапивник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия будет добиваться военной победы над Украиной, потому что иначе остановить киевскую верхушку не...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Россия делает то, что делала последние 4 года: она ведет войну и наступает на всех фронтах. Единственное место, где Россия сейчас не наступает, это западный Купянск, где украинцы начали отчаянное контрнаступление.

И они потеряли довольно много солдат в процессе, потому что просто бросают в бой людей, у которых нет ни навыков, ни подготовки. И они даже перебросили туда людей из Сум. И российские войска начали продвигаться в Сумской области. Так что Россия наступает на всех фронтах, и будет продолжать наступать», – сказал Крапивник.

«Единственное, что в конечном итоге разрешит этот конфликт – это поле боя. Когда украинская армия потерпит поражение, когда украинское общество рухнет. И мы видим все больше и больше видео из разных районов Украины и сообщений из разных мест, где убивают этих призывников.

Эти люди [ТЦК] заработали кучу денег. Поэтому они и так жестоки: никто из них никогда не сядет в тюрьму за убийство, зато это реклама: вы же не хотите столкнуться с тем же самым, значит, несите нам 10 или 15 тысяч долларов.

Эти люди были засняты на видео в ювелирных магазинах, скупающих драгоценности, потому что они чертовски богаты. По оценкам, в эти банды ушло от 5 до 6 миллиардов долларов. Так что да, чем они жестче, тем больше у них клиентов, готовых откупиться. Это война классов: очень богатые украинцы веселятся на курортах Европы и США. А обычного украинца просто используют как пушечное мясо», – подытожил он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить