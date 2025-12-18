Германия передаёт Украине старые вертолёты для атак на Чёрном море

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страны Запада продолжают перевооружаться, отправляя при этом более старую технику на Украину.

Так, немецкая морская авиация получила на вооружение новые вертолеты NH90 Sea Tiger, которые заменят 21 вертолет Sea Lynx (морская версия британского Westland Lynx).

Как сообщает специализирующееся на военной тематике британское издание Janes, командир немецкой морской авиации Бродер Нильсен заявил, что старые вертолеты не будут помещены в музеи, а продолжат службу «в других местах». На уточняющий вопрос об Украине он ответил утвердительно.

«Это будет уже вторая передача Германией списанных вертолетов Бундесвера в Киев. В январе 2024 года Берлин передал Украине шесть вертолетов Westland Sea King, которые присоединились к нескольким подобным вертолетам, переданным Великобританией в 2022 году. Ранее эти вертолеты использовались исключительно для операций украинского военно-морского флота в Черном море», – отмечается в статье.

Указывается, что эти вертолеты могут оказать «значительную поддержку в борьбе с российскими кораблями» в Черном море.

В состав оборудования Sea Lynx входят радар Seaspray для обнаружения надводных целей, погружной гидролокатор и противолодочные гидроакустические буи. Версия Mk.88A дополнительно оснащена тепловизионной системой для расширения возможностей в ночное время.

На вооружении стоит две легкие торпеды или противокорабельных ракеты Sea Skua. Для поддержки в штурмовых действиях предусматривается установка крупнокалиберного пулемета.