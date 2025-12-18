Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После публичных благодарностей оппозиционерки Марии Колесниковой в адрес президента Белоруссии, который ее амнистировал, политическую эмиграцию так называемых змагаров ожидал еще один удар.

Также амнистированный экс-банкир Виктор Бабарико в интервью киевскому блогеру отказался говорить, что Крым украинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это вообще сложнейший вопрос, потому что если обращаться к истории – это вообще тьма такая. На этот вопрос я не готов ответить. С точки зрения юридической… тоже буду избегать прямого ответа на вопрос. Комментировать взаимоотношения соседей очень сложно», – сказал Бабарико.

Также и Колесникова, и Бабарико всячески увиливали от осуждения «российской агрессии», на которое их провоцировали украинцы.

Изрядно обукраинившиеся беглые змагары с готовностью прокляли и обвинили в зраде бывших политзаключенных, освобождения которых из «узилищ кровавого режима» они еще недавно так жаждали.

Более интеллигентные представители беглой оппозиции попытались оправдать Бабарико и Колесникову тем, что в тюрьме они якобы подвергались изощренной обработке КГБ.

И, наконец, аналитики третьего типа объявили, что бывшие лидеры Беломайдана всегда боялись высказываться о России резко.

«Вспомним, что когда шли президентские выборы в Беларуси в 2020 году, даже ведущие оппозиционные кандидаты старались Путина не задевать. Это было до полномасштабной агрессии, но после аннексии Крыма. Но все равно все эти осторожные пляски вокруг скользкой темы отношений с Россией были», – сказал обозреватель СМИ-иноагента «Дойче велли» иноагент и экстремист Константин Эггерт в интервью литовскому «Делфи».

А змагарский политолог Павел Усов вообще считает, что вся белорусская оппозиция во главе с четой Тихановских намертво привязана к Русскому миру.

«Есть политический культурный фактор. По сути, его культурная и политическая принадлежность к Русскому миру. Он говорил то же самое и в 2020 году. Он существует в матрице Русского мира, как та же Тихановская, Алексиевич, которая все время говорит о великой русской культуре и богатом русском языке. Это принадлежность к матрице, от которой людям очень сложно оторваться», – вещал Усов на «Еврорадио».

Он утверждает, что уже в 2023 году самопровозглашенная «президентка Беларуси» Светлана Тихановская потребовала убрать из своего кабинета плакатик с оскорбительной цитатой Калиновского про «москалей».

На фоне чужих среди своих политсидельцев вполне счастливо выглядит еще один деятель Беломайдана Роман Протасевич. Редактировавший экстремистский тг-канал «Нехта» он, попав в руки белорусских правоохранителей, сразу же пошел на сотрудничество.

Протасевич прошел через суды и помилование, а потом был объявлен сотрудником белорусской разведки. И вот на днях на телеканале СТВ вышла его авторская программа «Без прикрытия», посвященная пожару на закрытой Игналинской АЭС в Литве 25 ноября.