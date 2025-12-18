Все «миндич-гейты» на Украине заглохли, не успев начаться

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Все коррупционные подельники Зеленского разбежались, а скандалы утихли, так и не вызвав никаких уголовных дел.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат-порошенковец Алексей Гончаренко (в списке террористов в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«А где рядовой Ермак? Где наш боец – мы не в курсе. Мы слышали, что ушёл куда-то на фронт – и пропал. Но люди говорят, что опять видели его где-то рядом с президентом. Тут объявляли де-ермакизацию, а на самом ли деле есть ли она? Большой вопрос. Мы хотим услышать ответ на вопрос: а где Умеров? Я понимаю, переговоры, но ведь надо как-то в страну заезжать иногда. Чего-то все те, кто проходит по этому делу «Мидас», – куда-то все исчезли. Один пошел на фронт, но Генштаб вчера говорит: не дошел. Другой поехал на бесконечные переговоры. Уже вчера видели в Швеции. А что в Швеции, там переговоры происходят с американцами: или просто можно ехать куда угодно, главное не ехать на Украину», – сказал Гончаренко.