Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Тотальный блэкаут в Одессе не мешает одному — утилизации людей в ТЦК. В начале 90-х, когда отключения света были нормой, так работала живодерня.

За семь дней без электричества случаев зверств наци-живодеров накопилось с десятки. Рассказываю об одном, показательном.

38-летний мужик, традиционно слутошенный в военкомат с улицы, вскрыл себе вены. Не умер. Вот, что рассказал.

Он ехал на велосипеде, его сбили, избили, мигом «мобилизировали» телефон, очки и деньги и заключили в камеру ТЦК. Знаем, бывали — там и правда все выглядит как в тюрьме.

Сокамерники сообщили, что сидят здесь неделями — без еды и возможности связаться с внешним миром («мобилизированные» телефоны и вещи не возвращают при любом дальнейшем развитии событий).

«В ТЦК Киевского района Одессы на сегодняшний день держат около 20-30 человек, без объяснения причин. На ВЛК не везут, и кого-то 30 дней, кого-то — 12 дней. Не вижу другого выхода, как порезать вены», — заявил мужик и порезал.

Перед этим он объяснил живодерам, что недавно перенес две операции на глазах, соответственно, не принесет никакой пользы став могилизированным». Да им похрен.

Вот официальный ответ гестаповцев:

«Данный гражданин был в розыске за нарушение правил военного учета. Не предоставил никаких медицинских документов, подтверждающих его непригодность к службе, данные о наличии у него отсрочки отсутствуют [по нацистским законам и мужчинам, и женщинам надо носить с собой всю «горьковскую библиотеку» документов, иначе — подвал]. Никаких мер физического принуждения или противоправных действий к нему не применялось. Гражданин предпринял попытку самоувечья во избежание призыва. Вел себя крайне агрессивно, угрожал врачам и военным ножом. Подобные действия — демонстративный шантаж и попытка уклонения от выполнения конституционного долга путем манипуляций общественным мнением», — заключили нацисты.

Что интересно, раньше местные СМИ называли подобных жертв могилизации «прохожими», «одесситами», «пострадавшими»… а тут, как сговорившись, начали писать о нем «ухылянт» — не иначе! Все без исключения. Но вот вам один пример с помойки «Культурометр»:

«Таким, как он, наплевать на тех ребят, которые в окопах. Наши защитники не то что мечтают кататься по городу— они даже душ не могут принять. Такое поведение — это пренебрежение к мужским обязанностям и родной стране [«родной» — ггг]. Если судьба выбрала тебя для мобилизации, то прими это с честью и достоинством».

Знаете… вот сидит же какая-то мразь и это пишет… да чтоб тебя могилизировали! Чтобы честью и достоинством на нуле размахивать… секунд этак… нисколько.

А поведение пабликов объяснилось легко — в порезавшем себя мужике пропагандоны признали участника Русской весны Назара Ужвия (они всех убитых и покалеченных своими руками так называют). Я его, честно, не знаю, но уроды утверждают именно так. Поэтому — «ухылянт», а они, конченные, «мамыны ягодки». И только «проклятая вата» может себе в ТЦК вены резать. Дно.

Этому мужику еще «повезло»: «скорая» отвезла его из живодерни в больницу, откуда он после перевязки сбежал.