Галичанин-русофоб: У русских переговорщиков отменная казуистика – а у наших трускавецкие мозги

Тарас Стрельцов.  
18.12.2025 17:54
  (Мск) , Львов
Просмотров: 744
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинская сторона в переговорно-дипломатическом процессе и в риторике – это импровизация уровня «Трускавца» против грамотной «чекистской казуистики».

Об этом в эфире «Radio UA Chicago» заявил  известный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он прокомментировал слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, что России нужен полноценный мир, а не перемирие, которое даст Киеву передышку и возможность подготовиться к продолжению войны.

«Это типичная чекистская казуистика. Они очень грамотно в это играют. К большому сожалению, у нас и близко такого нет. С точки зрения стороны, ведущей процесс, конечно, такая казуистика это – это ещё надо уметь.

А у нас не умеют ни по-честному, ни по-нечестному, ни по-нарративному. У нас никак не умеют. И импровизация на импровизации. Ну, что – Трускавецкий университет. Не о чем даже говорить.

То есть эта казуистика, она уже с 22 года столько раз была слышна. что еще на то обращать внимание. Они говорят для казуистики, которой очень умело оперируют, манипулируют и, к большому сожалению, за ней стоит определенная основательная база от них», – причитал Дроздов.

«Они «Орешники» выкатывают, ядерное оружие выкатывают, выкатывают 700 тысяч контингента, собранного на подступах к границе, выкатывают Белоруссию в запасе, как плацдарм. Там есть что выкатывать», – горевал русофоб.

