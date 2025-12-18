Украинская сторона в переговорно-дипломатическом процессе и в риторике – это импровизация уровня «Трускавца» против грамотной «чекистской казуистики».

Об этом в эфире «Radio UA Chicago» заявил известный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он прокомментировал слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, что России нужен полноценный мир, а не перемирие, которое даст Киеву передышку и возможность подготовиться к продолжению войны.

«Это типичная чекистская казуистика. Они очень грамотно в это играют. К большому сожалению, у нас и близко такого нет. С точки зрения стороны, ведущей процесс, конечно, такая казуистика это – это ещё надо уметь.

А у нас не умеют ни по-честному, ни по-нечестному, ни по-нарративному. У нас никак не умеют. И импровизация на импровизации. Ну, что – Трускавецкий университет. Не о чем даже говорить.

То есть эта казуистика, она уже с 22 года столько раз была слышна. что еще на то обращать внимание. Они говорят для казуистики, которой очень умело оперируют, манипулируют и, к большому сожалению, за ней стоит определенная основательная база от них», – причитал Дроздов.