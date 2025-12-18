В Европарламенте потребовали ввести санкции против США

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Евросоюзу нужно подвергнуть США санкциям за бомбардировки кораблей в Карибском море и блокаду Венесуэлы, а не поддаваться на давление Штатов и готовиться к войне.

Об этом, выступая в Европарламенте, заявила депутат Ирене Монтеро, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пакеты санкций против России – да. А сколько санкций против Израиля? Нисколько! То есть геноцид продолжается – и никаких санкций, как в случае с Газой, а вы просто поддерживаете бомбардировки любой страны, как вам заблагорассудится? Сколько конкретно пакетов санкций Европа ввела против США? Опять же, ни одного! США бомбят корабли в Карибском море и поддерживают блокаду Венесуэлы – сами понимаете, никаких санкций против США», – отметила она.