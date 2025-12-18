В Европарламенте потребовали ввести санкции против США

Анатолий Лапин.  
18.12.2025 18:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 573
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Сюжет дня, Украина


Евросоюзу нужно подвергнуть США санкциям за бомбардировки кораблей в Карибском море и блокаду Венесуэлы, а не поддаваться на давление Штатов и готовиться к войне.

Об этом, выступая в Европарламенте, заявила депутат Ирене Монтеро, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Евросоюзу нужно подвергнуть США санкциям за бомбардировки кораблей в Карибском море и блокаду Венесуэлы,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Пакеты санкций против России – да. А сколько санкций против Израиля? Нисколько! То есть геноцид продолжается – и никаких санкций, как в случае с Газой, а вы просто поддерживаете бомбардировки любой страны, как вам заблагорассудится?

Сколько конкретно пакетов санкций Европа ввела против США? Опять же, ни одного! США бомбят корабли в Карибском море и поддерживают блокаду Венесуэлы – сами понимаете, никаких санкций против США», – отметила она.

«Конечно, мы видели, как в европейских странах манипулировали выборами, и у нас есть только один посол в Европе, который осудил вмешательство в выборы.

Мы говорим о том, что по указке Дональда Трампа нужно увеличить военные расходы, но наши сыновья и дочери будут втянуты в войны, которые развяжут США», – заявила Монтеро.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить