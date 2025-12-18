В Европарламенте потребовали ввести санкции против США
Евросоюзу нужно подвергнуть США санкциям за бомбардировки кораблей в Карибском море и блокаду Венесуэлы, а не поддаваться на давление Штатов и готовиться к войне.
Об этом, выступая в Европарламенте, заявила депутат Ирене Монтеро, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Пакеты санкций против России – да. А сколько санкций против Израиля? Нисколько! То есть геноцид продолжается – и никаких санкций, как в случае с Газой, а вы просто поддерживаете бомбардировки любой страны, как вам заблагорассудится?
Сколько конкретно пакетов санкций Европа ввела против США? Опять же, ни одного! США бомбят корабли в Карибском море и поддерживают блокаду Венесуэлы – сами понимаете, никаких санкций против США», – отметила она.
«Конечно, мы видели, как в европейских странах манипулировали выборами, и у нас есть только один посол в Европе, который осудил вмешательство в выборы.
Мы говорим о том, что по указке Дональда Трампа нужно увеличить военные расходы, но наши сыновья и дочери будут втянуты в войны, которые развяжут США», – заявила Монтеро.
