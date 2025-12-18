Залужный пугает гражданской войной на Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный, отправленный после отставки послом в Лондон, не исключает, что в стране может разразиться гражданская война.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с обслуживающими Банковую политологом Владимиром Фесенко заявил бежавший из России телеведущий-иноагент Евгений Киселев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он обратил внимание на выступление Залужного по видеосвязи из Лондона в ходе форума «Ветераны как новый политический субъект».

«И в этом выступлении заговорил об угрозе гражданской войны в Украине в результате возвращения военных с фронта. По мнению Залужного, демобилизованные бывшие военные в случае ухудшения экономической ситуации окажутся перед соблазном лёгких денег, которые можно будет заработать

незаконным способом. Ну и дальше развивает мысль о том, какую потенциальную угрозу для политической, общественной, гражданской стабильности, для криминальной ситуации в Украине могут представлять собой демобилизованные военные», – сказал Киселев.

Зе-политолог ожидаемо раскритиковал Залужного.