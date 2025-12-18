Залужный пугает гражданской войной на Украине
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный, отправленный после отставки послом в Лондон, не исключает, что в стране может разразиться гражданская война.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с обслуживающими Банковую политологом Владимиром Фесенко заявил бежавший из России телеведущий-иноагент Евгений Киселев.
Он обратил внимание на выступление Залужного по видеосвязи из Лондона в ходе форума «Ветераны как новый политический субъект».
«И в этом выступлении заговорил об угрозе гражданской войны в Украине в результате возвращения военных с фронта. По мнению Залужного, демобилизованные бывшие военные в случае ухудшения экономической ситуации окажутся перед соблазном лёгких денег, которые можно будет заработать
незаконным способом.
Ну и дальше развивает мысль о том, какую потенциальную угрозу для политической, общественной, гражданской стабильности, для криминальной ситуации в Украине могут представлять собой демобилизованные военные», – сказал Киселев.
Зе-политолог ожидаемо раскритиковал Залужного.
«Использовать термин гражданская война – это ошибка большая, я считаю. Я не знаю советников Залужного или кто там ещё ему подкинул этот тезис. Не надо было об этом говорить. Это, кстати, могут использовать и против Залужного. Напротив, Залужному надо было подчёркивать значимость ветеранов нынешней войны как социального ресурса для формирования обновлённого гражданского общества в Украине, обновлённой власти. Вот на этом надо было делать акцент, а не на рисках гражданской войны!
Риски гражданской войны у нас будут идти, вернее, их будет подбрасывать Россия для того, чтобы расколоть нас по языковому, религиозному принципу и по некоторым другим параметрам», – признал угрозу Фесенко, попытавшись крайней сделать Россию.
