Залужный пугает гражданской войной на Украине

Игорь Шкапа.  
18.12.2025 19:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 156
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Экс-главком ВСУ Валерий Залужный, отправленный после отставки послом в Лондон, не исключает, что в стране может разразиться гражданская война.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с обслуживающими Банковую политологом Владимиром Фесенко заявил бежавший из России телеведущий-иноагент Евгений Киселев.

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный, отправленный после отставки послом в Лондон, не исключает, что в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он обратил внимание на выступление Залужного по видеосвязи из Лондона в ходе форума «Ветераны как новый политический субъект».

«И в этом выступлении заговорил об угрозе гражданской войны в Украине в результате возвращения военных с фронта. По мнению Залужного, демобилизованные бывшие военные в случае ухудшения экономической ситуации окажутся перед соблазном лёгких денег, которые можно будет заработать
незаконным способом.

Ну и дальше развивает мысль о том, какую потенциальную угрозу для политической, общественной, гражданской стабильности, для криминальной ситуации в Украине могут представлять собой демобилизованные военные», – сказал Киселев.

Зе-политолог ожидаемо раскритиковал Залужного.

«Использовать термин гражданская война – это ошибка большая, я считаю. Я не знаю советников Залужного или кто там ещё ему подкинул этот тезис. Не надо было об этом говорить. Это, кстати, могут использовать и против Залужного. Напротив, Залужному надо было подчёркивать значимость ветеранов нынешней войны как социального ресурса для формирования обновлённого гражданского общества в Украине, обновлённой власти. Вот на этом надо было делать акцент, а не на рисках гражданской войны!

Риски гражданской войны у нас будут идти, вернее, их будет подбрасывать Россия для того, чтобы расколоть нас по языковому, религиозному принципу и по некоторым другим параметрам», – признал угрозу Фесенко, попытавшись крайней сделать Россию.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить