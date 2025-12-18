Украину на пять лет после войны захлестнут суды Линча и теракты – Бондаренко

Игорь Шкапа.  
18.12.2025 16:26
  (Мск) , Киев
Просмотров: 434
 
Беспорядки, Беспредел, Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина


После войны Украину на долгие годы захлестнет разгул преступности и беспредела.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Мистерии политики» заявил покинувший родную страну киевский политолог Константин Бондаренко.

Он считает, что в стране будет огромное количество недовольных мирным соглашением, требующих воевать до конца и обвиняющих власть в предательстве.

«Будут даже устраивать теракты. Это все будет. Не одна Украина проходила через этот путь. Можно посмотреть на примере других государств», – сказал Бондаренко.

Огромной проблемой он считает возвращение с фронта множества людей, многие из которых окажутся безработными и будут добиваться справедливости в их понимании.

«Уровень криминогенной ситуации возрастет в разы, если не в геометрической прогрессии», – прогнозирует эксперт.

По его словам, многие вопросы будут решаться судами Линча, путем захвата или грабежа. При этом слабое государство не сможет с этим справиться, поскольку «боевые побратимы» тут же придут освобождать попавшегося на уголовном преступлении своего бывшего сослуживца.

На общество будет влиять пропаганда и промывка мозгов.

«Они абсолютно искренне поверили, что большие проблемы Украины из-за русского языка, русской литературы, УПЦ», – говорит аналитик.

Впрочем, он считает, что в течение пяти лет пройдут и позитивные изменения в виде падения градуса напряженности.

«И начнет понемногу вырисовываться определенный здравый смысл, в том числе, в отношениях между бывшими врагами. Вечных войн не бывает даже в таких сложных конфликтах, как между Россией и Украиной.

И сначала будут возобновляться родственные или дружеские отношения на индивидуальном, личностном уровне. Далее начнёт работать бизнес. Постепенно мы придём к восстановлению отношений на консульском, экономическом, межгосударственном, культурном уровне и так далее», – полагает Бондаренко.

