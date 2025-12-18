Русские устроили эффективную охоту за экипажами украинских дронщиков – Луценко

Командование ВСУ признало, что украинские операторы БПЛА стали нести высокие потери.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, участник карательной операции против ЛДНР, сооснователь Центра аэроразведки Игорь Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Недавно в Генштабе навели резкость на проблему сокращения количества наших экипажей FPV из-за потерь в результате огня врага», – сказал Луценко.

Он рад, что это проблема стала известна «ортодоксальным генералам ВСУ».

«Враг целенаправленно охотится за нашими экипажами и выбивает их, понимая, что это ключевая вещь в нашей войне. Если выбить ударные экипажи, то можно заходить дальше даже без особого мяса, то есть непосредственно какими-то маневрами.

В свое время была даже заказана аналитика, то есть ребята, полуволонтеры, работающие с полевыми военными опросили их, сделали отчет в виде красивого полиграфического журнала с иллюстрациями, в цвете и с аналитикой, почему мы теряем экипажи, какие факторы, как с этим бороться и так далее», – рассказал Луценко.

