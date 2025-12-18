Русские устроили эффективную охоту за экипажами украинских дронщиков – Луценко

Командование ВСУ признало, что украинские операторы БПЛА стали нести высокие потери.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, участник карательной операции против ЛДНР, сооснователь Центра аэроразведки Игорь Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он рад, что это проблема стала известна «ортодоксальным генералам ВСУ».

«Враг целенаправленно охотится за нашими экипажами и выбивает их, понимая, что это ключевая вещь в нашей войне. Если выбить ударные экипажи, то можно заходить дальше даже без особого мяса, то есть непосредственно какими-то маневрами.

В свое время была даже заказана аналитика, то есть ребята, полуволонтеры, работающие с полевыми военными опросили их, сделали отчет в виде красивого полиграфического журнала с иллюстрациями, в цвете и с аналитикой, почему мы теряем экипажи, какие факторы, как с этим бороться и так далее», – рассказал Луценко.