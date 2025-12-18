Россия доказала, что она способна оправиться от неудач и изменить положение дел на фронте в свою пользу. В это время США выходят из конфликта и дают России свободу действий на украинском и европейском театре.

Об этом в эфире телеканала ZIB заявил австрийский военный аналитик, преподаватель военной академии в Винер-Нойштадте Маркус Райснер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия, как важный игрок Глобального Юга, очень хорошо показала, что она способна оправиться от неудач и продолжает проецировать силу. И вот мы здесь. Мы обнаруживаем, что у нас почти нет средств давления, а лучший союзник тем временем покидает нас через черный ход… Русские в принципе уже заявили об отказе, и русские делают это из принципа. Потому что они не хотят оказывать нам услугу, танцуя в соответствии с нашими идеями», – отметил он.