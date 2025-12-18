Россия оправилась от неудач и бьет противника по частям – австрийский полковник

Анатолий Лапин.  
18.12.2025 18:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 494
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия доказала, что она способна оправиться от неудач и изменить положение дел на фронте в свою пользу. В это время США выходят из конфликта и дают России свободу действий на украинском и европейском театре.

Об этом в эфире телеканала ZIB заявил австрийский военный аналитик, преподаватель военной академии в Винер-Нойштадте Маркус Райснер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия, как важный игрок Глобального Юга, очень хорошо показала, что она способна оправиться от неудач и продолжает проецировать силу. И вот мы здесь. Мы обнаруживаем, что у нас почти нет средств давления, а лучший союзник тем временем покидает нас через черный ход

Русские в принципе уже заявили об отказе, и русские делают это из принципа. Потому что они не хотят оказывать нам услугу, танцуя в соответствии с нашими идеями», – отметил он.

«Теперь они сами решат, когда им это будет нужно. Но требования, которые предъявляются из месяца в месяц, становятся все выше и выше. И это показывает, что, хотя русские, возможно, и находятся в очень тяжелом экономическом положении, и это вполне возможно, они все еще видят себя на пути к победе.

Потому что они думают о себе, «мы терпим это, а европейцев бьем по частям. А если сейчас США еще и отделятся от европейцев, то у нас вообще будет свобода действий». И об этом нельзя забывать», – рассуждал австрияк.

