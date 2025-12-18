Бортник: Не подпишем мир до осени-2026 – теряем Одессу, Днепропетровск, Харьков

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У Киева крайне короткое окно возможностей для подписания мирного соглашения с Россией. Уже в следующем году условия Москвы ужесточатся.

Об этом в беседе с журналистом Василием Апасовым заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю, что тут можем попасть в 12-бальный шторм. Представьте себе ситуацию. Россия за год, за два занимает Донбасс, параллельно отхватывая, конечно, огромную часть Запорожской, Днепропетровской области, Харьковской ещё. А Трамп, республиканцы не выигрывают довыборы в конгресс. И большинство в сенате или в палате представителей меняется. Приходят к власти демократы, которые говорят: «Остановитесь, никакого мира с Путиным не надо. Нам нужно побеждать Россию». И начинают блокировать любые попытки договорится с Путиным», – описывает потенциальную ситуацию эксперт.

По его словам, после этого Трамп, погрязший во внутренней политической борьбе, уже ничего не может обещать Путину.