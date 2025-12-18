Львовский русофоб призывает «не испытывать судьбу» и идти на уступки

Тарас Стрельцов.  
18.12.2025 15:20
  (Мск) , Львов
Галичина, Дзен, Украина


В случае отсутствия мирных договорённостей, за энергетикой Украине могут вынести остатки промышленности, транспортную систему и прочие отрасли.

Об этом в эфире «Radio UA Chicago» заявил  известный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае отсутствия мирных договорённостей, за энергетикой Украине могут вынести остатки промышленности, транспортную систему и прочие отрасли.

«Или как-то пробовать останавливать так, как есть, плюс-минус, даже больше в минус. Или позже тот же минус получить, но с гораздо большим количеством смертей, с гораздо более масштабными разрушениями, с гораздо большей палитрой террора, потому что за энергетическим может пойти и промышленный, и транспортный, и медицинский, и хабный, и все другие разновидности террора», – причитал Дроздов.

«Или всё же дальше, как говорится, испытывать судьбу и надеяться на какое-то улучшение ситуации. Или, может, в лучшем случае, так, как есть, но с кратно большими потерями и затратами? Или в конечном итоге ещё сильнее ухудшение. Вот и вся развилка», – обрисовал расклад русофоб, в своё время разжигавший с экранов ненависть и подгонявший ВСУ в «контрнаступ».

