Львовский русофоб призывает «не испытывать судьбу» и идти на уступки
В случае отсутствия мирных договорённостей, за энергетикой Украине могут вынести остатки промышленности, транспортную систему и прочие отрасли.
Об этом в эфире «Radio UA Chicago» заявил известный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Или как-то пробовать останавливать так, как есть, плюс-минус, даже больше в минус. Или позже тот же минус получить, но с гораздо большим количеством смертей, с гораздо более масштабными разрушениями, с гораздо большей палитрой террора, потому что за энергетическим может пойти и промышленный, и транспортный, и медицинский, и хабный, и все другие разновидности террора», – причитал Дроздов.
«Или всё же дальше, как говорится, испытывать судьбу и надеяться на какое-то улучшение ситуации. Или, может, в лучшем случае, так, как есть, но с кратно большими потерями и затратами? Или в конечном итоге ещё сильнее ухудшение. Вот и вся развилка», – обрисовал расклад русофоб, в своё время разжигавший с экранов ненависть и подгонявший ВСУ в «контрнаступ».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: