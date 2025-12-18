Львовский русофоб призывает «не испытывать судьбу» и идти на уступки

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В случае отсутствия мирных договорённостей, за энергетикой Украине могут вынести остатки промышленности, транспортную систему и прочие отрасли.

Об этом в эфире «Radio UA Chicago» заявил известный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Или как-то пробовать останавливать так, как есть, плюс-минус, даже больше в минус. Или позже тот же минус получить, но с гораздо большим количеством смертей, с гораздо более масштабными разрушениями, с гораздо большей палитрой террора, потому что за энергетическим может пойти и промышленный, и транспортный, и медицинский, и хабный, и все другие разновидности террора», – причитал Дроздов.