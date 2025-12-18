Главный признак того, что США врут о мире на Украине

Американские разведданные для Украины гораздо важнее поставок оружия.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Мистерии политики» заявил покинувший родную страну киевский политолог Константин Бондаренко.

«Для Украины самая важная тема – это даже не деньги, это даже не оружие, которое предоставляют Соединённые Штаты, а разведывательная информация. Это спутниковые снимки, спутниковые системы наведения и так далее, без которых не взлетит или не достигнет цели ни одна ракета. Это, в принципе, большое количество того, что позволяет видеть, где находятся те или иные объекты.

Поэтому, если Украина потеряет поддержку в плане предоставления такой информации, это очень серьёзно может сказаться на потенциале и возможности ВСУ», – подчеркнул Бондаренко.

Фактически, выступающий описал сценарий, который бы произошел, если бы администрация Дональда Трампа решила всерьез дистанцироваться от поддержки нацистского режима в Киеве.

Поскольку ВСУ продолжают получать целеуказания из США, вся возня вокруг «мирных переговоров» больше похожа на игру в доброго (Трамп) и злого полицейского (ЕС) против России.

