В Казахстане продолжают истязать заключенного русофила Тайчибекова

Отбывший половину десятилетнего срока в казахстанской колонии по надуманному обвинению русофил Ермек Тайчибеков по местному закону имеет право на условно-досрочное освобождение, но система не принимает его ходатайства.

В то же время прикормленные администрацией Карагандинского исправительно-трудового лагеря «активисты» регулярно жестоко избивают его.

Как сообщил «ПолитНавигатору» брат политического узника – Марлен Тайчибеков, впервые за время заключения ему позволили свидание с родственником. Ермек рассказал о том, как с ним обращаются в колонии.

По закону Республики Казахстан заключенный, отбывший половину срока (Ермека Тайчибекова приговорили к десяти годам колонии) имеет право собственноручно ходатайствовать об УДО. Что тот и делает, начиная с сентября этого года. Но все его обращения, уходящие в сторону администрации колонии, странным образом «пропадают».

При этом Ермек не получает надлежащего лечения в КАРЛАГ-е, куда ему с воли разрешают отправлять только витамины, из-за чего у него начали крошиться зубы, в неудовлетворительном состоянии находятся желудок, почки и печень.

При этом сотрудничающие с администрацией зеки регулярно избивают узника.

«Приговаривают, дескать этим мы сокращаем твою жизнь и память. Со «словами русская подстилка мы выбьем из тебя русскую дурь, манкурт». Ермек говорит, что так его пытаются направить на правильный в их понимании путь», – рассказывает Марлен Тайчибеков.

Во время истязаний его брату наклоняют голову и ребром ладони бьют с размаху по шее. Или бьют в кадык. А также по почкам и пяткам. Из-за регулярных побоев он частично оглох на одно ухо.

Ермек Тайчибеков был осужден по откровенно сфабрикованным обвинениям за то, что публично осуждал откровенно дискриминационные действия режима Казахстана в отношении русских и дунган.