Россия ведет системную работу в военной сфере, которая в итоге оказывается эффективней украинской.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, участник карательной операции против ЛДНР, сооснователь Центра аэроразведки майор Игорь Луценко.

Он утверждает, что в плане креативности украинские военные якобы в разы превосходят русских.

«Я, например, в свое время участвовал в операции по поражению Кремля. Это была наша инициатива, это была наша техника, это был наш ужас и риск. И, собственно, он в то время сработал», – заявил экс-депутат.

По его словам, по личной инициативе якобы проходит львиная доля успешных украинских операций. При этом признает, что российская «система бьет класс».