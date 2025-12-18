Офицер ВСУ: Российская система бьёт «украинский класс»

Игорь Шкапа.  
18.12.2025 19:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 360
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия ведет системную работу в военной сфере, которая в итоге оказывается эффективней украинской.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, участник карательной операции против ЛДНР, сооснователь Центра аэроразведки майор Игорь Луценко.

Россия ведет системную работу в военной сфере, которая в итоге оказывается эффективней украинской. Как...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он утверждает, что в плане креативности украинские военные якобы в разы превосходят русских.

«Я, например, в свое время участвовал в операции по поражению Кремля. Это была наша инициатива, это была наша техника, это был наш ужас и риск. И, собственно, он в то время сработал», – заявил экс-депутат.

По его словам, по личной инициативе якобы проходит львиная доля успешных украинских операций. При этом признает, что российская «система бьет класс».

«И вот она начинает разгоняться. И она как разгонится, то попробуй ее останови. Из чего состоит эта система России? Прежде всего, российское государство является игроком на рынке. То есть оно является заказчиком, оно произвело достаточно шахедов. У нас уже нет… «Антонов», я не буду это комментировать. У нас в основном частная инициатива», – печалится Луценко.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить