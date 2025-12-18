Офицер ВСУ: Российская система бьёт «украинский класс»
Россия ведет системную работу в военной сфере, которая в итоге оказывается эффективней украинской.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, участник карательной операции против ЛДНР, сооснователь Центра аэроразведки майор Игорь Луценко.
Он утверждает, что в плане креативности украинские военные якобы в разы превосходят русских.
«Я, например, в свое время участвовал в операции по поражению Кремля. Это была наша инициатива, это была наша техника, это был наш ужас и риск. И, собственно, он в то время сработал», – заявил экс-депутат.
По его словам, по личной инициативе якобы проходит львиная доля успешных украинских операций. При этом признает, что российская «система бьет класс».
«И вот она начинает разгоняться. И она как разгонится, то попробуй ее останови. Из чего состоит эта система России? Прежде всего, российское государство является игроком на рынке. То есть оно является заказчиком, оно произвело достаточно шахедов. У нас уже нет… «Антонов», я не буду это комментировать. У нас в основном частная инициатива», – печалится Луценко.
