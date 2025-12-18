«Шаг» и мат: под крики «ганьба» Рада декоммунизировала копейку

Депутаты Рады проголосовали за переименование «копійки» в польский «шаг».

Документ поддержали 264 депутата, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Об инициативе рассказал председатель парламента Руслан Стефанчук.

«Мы уже не раз провели процесс десоветизации очень многих вещей. И сегодня еще один шаг. Украинская денежная единица наравне с государственными символами является частью украинской идентичности. Но на 34 году независимости мы имеем копейку как элемент, который связывает нас с советщиной.

Игнорировать этот факт – это значит молча принимать навязанную нам связь с Россией и Белоруссией. Мы должны вернуть украинское слово «шаг». Это восстановление исторической справедливости, потому что шаг – это Гетманщина, УНР, Тарас Шевченко, Леся Украинка, Иван Котляревский!», – орал жирный Стефанчук.

Остальные депутаты в один голос порадовались новому этапу декоммунизации, лишь несколько человек осудили эту меру за несвоевременность.

«Шестой день в Одессе нет света, а Рада семимильными шагами движется в пропасть. Глава Нацбанка ещё будет за государственные средства печатать себе монетки на память, которые стоят гораздо больше номинальной стоимости.

Пусть берутся за руки и дружно шагают к чертовой матери из украинской политики. У человека 600 тысяч зарплата в месяц, пусть за свои средства и печатает эти монеты.

Сделайте это через 10 лет после победы. А сейчас средства тратьте на укрытие энергии, на ВСУ!», – парился Дмитрий Разумков.

После голосования Стефанчук попытался принять документ сразу и во втором чтении, но несколько депутатов выступили против, и процедуру пришлось отменить, что очень не понравилось большинству.

«Только что абсолютно все фракции и группы проголосовали за историческую справедливость и возвращение украинского названия монете. Но процедура не позволила этому залу, чтобы это историческое решение было принято мгновенно! Ганьба!» – кричали депутаты.

