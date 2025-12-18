За время правления Зеленского гривна упала на 70%

За время президенства Зеленского и его «слуг» гривна упала почти на 70% по отношению к доллару, а значение инфляции стабильно остаётся двузначным.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Александр Колтунович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«За шесть лет нашей работы такие приоритеты, как стабильность национальной денежной единицы или стабильность обменного курса, они на сегодняшний день абсолютно девальвированы.

И я приведу примеры. В конце августа 2019 года доллар был 25 гривен, евро – 27,9. Сегодня имеем 42 гривны – доллар, и 49 – евро. То есть за этот период нашего созыва гривна по отношению к доллару девальвировала на 68% по отношению к евро – на 78%.

То есть приоритетами деятельности Национального банка как раз должна быть как стабильность официального курса национальной денежной единицы», – сказал депутат.

«Еще один очень важный момент – это меры по инфляционному таргетированию. Они пытаются сдерживать галопирующую инфляцию, а она и дальше остается двузначной. Но, с другой стороны, мы имеем высокую ключевую ставку – 15,5%, что фактически обнуляет кредитный потенциал Украины», – жаловался Колтунович.

