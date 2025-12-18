В Раде собрались выкатить Зеленскому штабель «красных линий» к переговорам
Украинский парламент должен настоять на том, чтобы при формировании переговорных позиций Зеленский строжайше придерживался действующей Конституции.
Об этом на заседании Верховной рады заявила ряженая в форму ВСУ депутат Людмила Буймистер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Сегодня мы должны понять, что этому созыву парламента завершать войну с РФ. Пока ВСУ героически держат фронт, наши дипломаты героически держат дипломатический фронт. На нас фантастически сильно давит Московия для того, чтобы мы согласились отдать наши территории. Этого не будет!» – воинствовала депутатка.
Она указала, что как территориальные изменения, так и отказ от курса в НАТО противоречат Конституции, и призвала «вернуться к конституционности в проведении процесса переговоров» с РФ и «партнёрами».
«Поэтому я подала проект постановления об обращении к президенту Украины относительно соблюдения конституционности при формировании и объявлении переговорных позиций Украины.
Мы с вами должны чётко дать анализ и правовую оценку как украинский парламент тем позициям и тем красным линиям в переговорном процессе, которые еще давно должны были быть очерчены.
Я вас призываю, коллеги, чтобы каждый из вас задумался, какие истории вы будете рассказывать об этих исторических днях своим детям и своим внукам, или эти истории будут рассказывать о вас», – агитировала Буймистер.
Она выразила надежду, что к 27 декабря постановление наберёт «не 226, а 313 – конституционное большинство голосов».
