В Раде собрались выкатить Зеленскому штабель «красных линий» к переговорам

18.12.2025 22:26
  Киев
Украинский парламент должен настоять на том, чтобы при формировании переговорных позиций Зеленский строжайше придерживался действующей Конституции.

Об этом на заседании Верховной рады заявила ряженая в форму ВСУ депутат Людмила Буймистер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня мы должны понять, что этому созыву парламента завершать войну с РФ. Пока ВСУ героически держат фронт, наши дипломаты героически держат дипломатический фронт. На нас фантастически сильно давит Московия для того, чтобы мы согласились отдать наши территории. Этого не будет!» – воинствовала депутатка.

Она указала, что как территориальные изменения, так и отказ от курса в НАТО противоречат Конституции, и призвала «вернуться к конституционности в проведении процесса переговоров» с РФ и «партнёрами».

«Поэтому я подала проект постановления об обращении к президенту Украины относительно соблюдения конституционности при формировании и объявлении переговорных позиций Украины.

Мы с вами должны чётко дать анализ и правовую оценку как украинский парламент тем позициям и тем красным линиям в переговорном процессе, которые еще давно должны были быть очерчены.

Я вас призываю, коллеги, чтобы каждый из вас задумался, какие истории вы будете рассказывать об этих исторических днях своим детям и своим внукам, или эти истории будут рассказывать о вас», – агитировала Буймистер.

Она выразила надежду, что к 27 декабря постановление наберёт «не 226, а 313 – конституционное большинство голосов».

