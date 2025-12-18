В Раде собрались выкатить Зеленскому штабель «красных линий» к переговорам

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинский парламент должен настоять на том, чтобы при формировании переговорных позиций Зеленский строжайше придерживался действующей Конституции.

Об этом на заседании Верховной рады заявила ряженая в форму ВСУ депутат Людмила Буймистер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня мы должны понять, что этому созыву парламента завершать войну с РФ. Пока ВСУ героически держат фронт, наши дипломаты героически держат дипломатический фронт. На нас фантастически сильно давит Московия для того, чтобы мы согласились отдать наши территории. Этого не будет!» – воинствовала депутатка.

Она указала, что как территориальные изменения, так и отказ от курса в НАТО противоречат Конституции, и призвала «вернуться к конституционности в проведении процесса переговоров» с РФ и «партнёрами».

«Поэтому я подала проект постановления об обращении к президенту Украины относительно соблюдения конституционности при формировании и объявлении переговорных позиций Украины. Мы с вами должны чётко дать анализ и правовую оценку как украинский парламент тем позициям и тем красным линиям в переговорном процессе, которые еще давно должны были быть очерчены. Я вас призываю, коллеги, чтобы каждый из вас задумался, какие истории вы будете рассказывать об этих исторических днях своим детям и своим внукам, или эти истории будут рассказывать о вас», – агитировала Буймистер.

Она выразила надежду, что к 27 декабря постановление наберёт «не 226, а 313 – конституционное большинство голосов».