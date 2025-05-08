Основная логика Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине сводится к тому, что его предшественник безраздельно давал деньги Киеву на войну против России, а теперь пришло время Зеленскому платить по долгам. Для этого и была придумана вся эта свистопляска с украинскими редкоземельными металлами, добыча которых якобы и должна была погасить задолженность Киева перед Вашингтоном. Но сделка постоянно срывалась, и особенно ярко это произошло во время скандала между Зеленским и Трампом в Овальном кабинете.

В общем, Зеленский разными способами пытался сорвать подписание сделки по редкозёмам и часто говорил, что цифра в 350 миллиардов слишком высока. Якобы, по его арифметике, сумма не превышает и сотни миллиардов.

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Об этом, в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

Но давайте пока забудем о договоре и подумаем, почему Зеленский перестал заискивать перед Трампом и начал ему открыто хамить. Разве так себя ведёт вассал перед своим «белым господином»? Или, может быть, у Зеленского вовсе не один господин?

Стоит понимать, что в борьбе за Украину нет того самого гротескного коллективного Запада, потому что Запад не един в своих попытках контролировать мир. Во всём этом хитросплетении замешаны несколько основных и множество сторонних сил, которых принято называть кланами, влиятельными семьями, мировым правительством или чем-то вроде «Глубинного государства», как его называл сам Трамп. Это те, кто сегодня практически за бесценок скупил Украину вместе с её жителями через пресловутую транснациональную корпорацию BlackRock. Все они владеют Украиной и говорят с Трампом через Зеленского.

Итак, сейчас за спиной Зеленского против Трампа стоит та сила глобалистов, которая в очередной раз обещает Зеленскому личную безопасность и что он вообще выйдет живым из всего этого болота, а главное – сохранит награбленное. Иначе говоря, они накачали Зеленского так, что он не боиться хамить Трампу, а сам Трамп стоит перед слишком серьёзными силами. Перед теми, кто уже покушался на его жизнь ранее.

После этого неудавшегося покушения Трамп понял, что нельзя слишком заигрывать с транснациональными силами, и покорился их воле, за что Трампу позволили выиграть выборы, раз уж Дональд обещал быть послушным мальчиком.

Зеленский же видит в требованиях Трампа чистый «развод» на деньги. Ведь США вместе с Европой долгие годы толкали Украину в военную бездну, а Байден всю дорогу обещал Киеву бесплатно помогать. То есть, Украина выступала в роли наёмника, которому обе стороны сил платили за предоставляемые военные услуги, а теперь США хочет его кинуть на деньги, да ещё и записать наёмника в простые казённые солдаты.

Так или иначе, после долгих виляний и хамства Зеленского подписание ресурсного соглашения между Украиной и США состоялось. И в договоре уже не идёт речь о том, что Украина что-то должна. Нет никаких 350 миллиардов, и даже той сотни нет. В договоре лишь говорится, что США будут получать украинские ресурсы в обмен на американскую помощь, а переданное Байденом ранее, стоит полагать, теперь окончательно в статусе подарка.

Из этого всего следует, что все заявления Трампа в духе «сделать Америку снова великой» рассыпались. Никакого мира за сутки или 100 дней нет. «Глубинное государство» в очередной раз победило. Те, кто скрыт за инвестиционными фондами BlackRock, Vanguard, State Street и скупил Украину, не отдали своего и не позволили Трампу выкачивать украинские ресурсы в американскую казну мимо счетов глобалистов.

Поэтому Трамп подписал договор ради галочки, чтобы никто не сказал, что он сдал назад. А если мы видим, что на данном этапе Трамп проиграл и спасовал перед иными силами, то о каких переговорах по Украине может идти речь? Особенно, если учесть, что Сенат США поддержал законопроект о введении 500 % пошлин на импорт из стран, закупающих российскую нефть, газ и уран, если Россия не договорится с Украиной.

Примечательно, что теперь Трамп постепенно меняет риторику и говорит, что Вашингтон не станет бесконечно играть роль посредника, выражая сомнения в способности Киева и Москвы прийти к компромиссу, а ответственность за будущее возлагает на Россию. И стоит полагать, что теперь перед Россией поставили иной выбор или предлагают других переговорщиков. А возможно, не предлагают ничего.

В любом случае, хуже для России ничего не стало. СВО продолжается, а её цели по-прежнему неизменны. Поэтому, пока BlackRock, Vanguard и State Street владеют Украиной, они не могут ей позволить демилитаризацию и денацификацию, как основных принципов СВО, которые являются препятствиями к обогащению зарубежных инвестиционных фондов через выкачку ресурсов. А наша задача – доставать на свет божий военных преступников, которые стоят за этими фондами, и признавать их террористическими организациями, чтобы открыто им противодействовать.