Подпольщики жгут внедорожники ВСУ от Краматорска до Киева

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Подполье, действующее в тылу, провело серию акций по уничтожению военной техники.

Партизанское движение «Дозор» опубликовало кадры поджога транспортных средств в Краматорске и Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Подпольщики в дневное время намечают расположение техники ВСУ, после чего демонстрируются пылающие внедорожники с наступлением темноты. Одно из авто подожгли в занятом ВСУ пгт Красноторка под Краматорском. Ещё одна машина сожжена в Киеве.

«Невозможно прекратить смотреть на три вещи… Ай, да кого мы обманываем? На одну! Горящие авто ВСУ!» – комментируют авторы ролика.