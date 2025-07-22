Подпольщики жгут внедорожники ВСУ от Краматорска до Киева
Подполье, действующее в тылу, провело серию акций по уничтожению военной техники.
Партизанское движение «Дозор» опубликовало кадры поджога транспортных средств в Краматорске и Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Подпольщики в дневное время намечают расположение техники ВСУ, после чего демонстрируются пылающие внедорожники с наступлением темноты. Одно из авто подожгли в занятом ВСУ пгт Красноторка под Краматорском. Ещё одна машина сожжена в Киеве.
«Невозможно прекратить смотреть на три вещи… Ай, да кого мы обманываем? На одну! Горящие авто ВСУ!» – комментируют авторы ролика.
Напомним, акты нанесения материального ущерба бандеровскому режиму уже давно приняли серийный характер. Подпольщики периодически публикуют кадры с горящими админзданиями, автомобилями, железнодорожными релейными шкафами и так далее.
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