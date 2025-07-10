Украинское подполье доложило о новой серии поджогов по всей Украине
Силы сопротивления на подконтрольных Киеву территориях уничтожает технику нацистского режима.
Кадры с горящим авто распространил канал подпольщиков «Дозор», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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В городе Бровары Киевской области партизаны сожгли внедорожник ВСУ.
Также сообщается об успешной серии поджогов автотехники ВСУ и ТЦК по всей Украине.
«В ближайшее время опубликуем целую подборку видео, которые так греют душу нам и нашим дорогим подписчикам», – написали в «Дозоре».
Напомним, ранее были опубликованы свидетельства уже серии актов нанесения материального ущерба бандеровскому режиму: горят админздания и авто не только военных, но и так называемых волонтёров, разжигающих ненависть и обогащающихся на сборах денег от одурманенных пропагандой граждан.
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