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Подполье на подконтрольных Киеву территориях продолжает доставлять неприятности ВСУ и ТЦК. Кадры с горящим авто распространил канал подпольщиков «Дозор», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На этот раз, сопротивление действовало смелее – дозорный уничтожил припаркованный в Киеве автомобиль ВСУ днём, а не ночью, как раньше.

«Редкое, можно сказать коллекционное видео: дозорный уничтожил автомобиль ВСУ прямо среди дня. Уверенно, спокойно, четко. Респект!» – прокомментировали подпольщики действия соратника.

Ранее движением опубликованы свидетельства уже серии актов нанесения материального ущерба бандеровскому режиму: горят админздания и авто не только военных, но и так называемых волонтёров, разжигающих ненависть и обогащающихся на сборах денег от одурманенных пропагандой граждан.