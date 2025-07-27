Подполье на Украине продолжает беспощадно жечь технику ВСУ

Вадим Москаленко.  
27.07.2025 17:45
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Сопротивление, Украина


Волна актов поджогов автомобилей и инфраструктуры ВСУ на Украине набирает всё более угрожающие для киевского режима обороты.

Об этом свидетельствуют периодические видеоотчёты на тг-канале украинских подпольщиков «Дозор», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Волна актов поджогов автомобилей и инфраструктуры ВСУ на Украине набирает всё более угрожающие для...

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Инициаторы обещают читателям, что публикации «результатов этой жатвы» будут только множиться.

«Признаем, все время смотреть на горящие авто ВСУ хоть и приятно, но немного утомительно. Поэтому сейчас для смены картинки предлагаем полюбоваться работой дозорного на тернопольской железной дороге», – пишут авторы канала под одним из роликов.

Кадры уничтожения бандеровского имущества публикуют из Тернополя и области, Житомира и Днепропетровска.

«Помните: если вы оказались в такой жизненной ситуации, когда вам нужно выбирать между злом и еще большим злом, выбирать нужно Бога. Всей душой. Всем сердцем. Именно вера поможет найти правильный выход. А Дозор (D) облегчит эту задачу», – такие слова сопровождают видеоролик с очередным горящим внедорожником ВСУ.

Отметим, что акты нанесения материального ущерба бандеровскому режиму и боевикам ВСУ уже давно приняли серийный характер. Подпольщики периодически публикуют кадры с горящими админзданиями, автомобилями, железнодорожными релейными шкафами и т.д.

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