«Они говорят по-русски»: в Литве недовольны украинскими беженцами

У прибалтов и так непростые гуманитарные взаимоотношения с соседней Белоруссией, так еще и украинские беженцы подливают масла в огонь русской речью в столичных кафе.

Об этом на киевском форуме по безопасности заявила литовский депутат, экс-президент ПА НАТО, бывшая министр обороны Литвы Раса Юкнявичене, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Близко Смоленск, а Смоленск уже не так далеко от Москвы. Это не к тому, что я хочу что-то изменить с Москвой, это моё дело, но я считаю, что мы должны помочь оппозиции Белоруссии продолжать свою работу, по крайней мере, пока украинцы не сделают свою работу на поле боя. Мы поддерживаем, скажем, Светлану Тихановскую, она в Вильнюсе, и она довольно часто бывает в Европарламенте, мы всегда даём ей слово. Но КГБ и Лукашенко хотят, чтобы мы постоянно спорили и бились между собой. Все эти споры, кто есть литвинами, кто не есть литвинами», – заявила Юкнявичене.

«Много кто в Вильнюсе начали говорить на русском языке. Украинцы, которые приехали в нашу страну, часто в кафе тоже говорят по-русски. Им так легче. Но людям, много кому это не нравится. Для нас, для людей моего поколения, легко говорить по-русски, но это политический вопрос, понимаете? Мы не можем относиться однозначно», – пожаловалась литовка.