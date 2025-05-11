«Разбить Путина на поле боя!» – чухонцы, шпроты и рагули зиговали в Киеве на 9 мая

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Невозможность победить русских на поле боя – это «российский нарратив», только в бою можно добиться победы, и никак иначе.

Об этом 9 мая в Киеве говорили участники русофобского сборища экс-премьера Украины Яценюка «форум по безопасности», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Место Путина не за столом переговоров, а на скамье подсудимых в Гааге! И этого необходимо достичь», – заявил экс-глава МИД, а ныне посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс.

Его поддержал глава комитета иностранных дел парламента Эстонии Марко Михкельсон

«Мы ничего не можем требовать от Москвы, её можно только победить. Только тогда мы сможем быть уверены, что справедливый мир в Европе будет возобновлён, и экзистенциальная угроза исчезнет. Что мы можем попросить от наших союзников в Брюсселе и Вашингтоне? Мы хотим быть уверенными, что трансатлантический альянс останется, выживет», – сказал Михельсон.

Далее слово взяла литовский депутат, экс-президент ПА НАТО, бывшая министр обороны Литвы Раса Юкнявичене

«Президент США хотел с ними сотрудничать? Для меня это просто ужасно!

Это именно российский нарратив – говорить, что эту войну нельзя победить на поле боя, нет! В ней можно победить на поле боя, если будет политическая воля. Нужна политическая воля», – вещала Юкнявичене.

Прибалтов горячо поддержал депутат Европарламента от Финляндии Мика Аалтола.