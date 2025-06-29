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Свинарник оккупировал памятник Пушкину у мэрии в День Конституции Украины. Рагули прибыли защищать свои конституционные права путем криков «Пушкина гэть, гэть, гэть!» и «Русская культура убивает!». Держали в руках плакаты «Россияне, возвращайтесь обратно к тамбовскому волку», «Снесем имперское», «Вон кацапа!», «Наша страна — наши правила», зачем-то требовали срочно переправить бюст поэта в Ростов. Чесались. Спивалы гимна.

И хотя обращались они будто бы к изваянию, каждое «гэть!» люди воспринимали на свой счет. Однако полиция диалога защищала не уши одесситов, а рагулей от одесситов.

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«Это ты «вон из Одессы!», чудовище, — посоветовала крикливой рагулихе пожилая женщина, которую пытались заткнуть полицейские. — Это несправедливость. Понаехали сюда — сидите тихо, как мыши. Кто они такие, чтобы они меня, одесситку, выгоняли из Одессы?!».

А правозащитник-майдановец Леонид Штекель, анонсировавший на это же время пикет в защиту русской культуры, сидел… в СБУ, куда его вызвали на допрос и с целью сорвать акцию (сдали друзья по майданам). Однако выбравшись из застенков, он тут же заявил:

«Власти сделали довольно большие усилия, чтобы мой пикет не состоялся, при этом у Пушкина состоялся совсем другой пикет. Его устроил пан Музычко, который вывел своих студентов — он преподаватель одесского университета имени Мечникова. Итак, кто же требует выслать памятник Пушкину в Ростов? Тут даже сомнений нет, и к гадалке не ходи — перед нами ярый антисемит, который за последнее время получил открытую трибуну для своей деятельности… В Украине откровенно возносят на щит антисемитов, и стараются максимально унизить евреев. И так не дали провести пикет в поддержку нашей Конституции. Зато свободно проведен пикет известного одесского ярого антисемита».

Заметьте, что «русская культура» вмиг куда-то подевалась после беседы в гестапо, и правозащитник высадился на любимую тему всех правозащитников.

А Музычко, отшибленный нацист, организовал свою колхозную акцию вместе с мовными ведьмами из зондеркоманды «Робимо вам нерви».

«Это — акция протеста против «русскоязыческой культуры», — заявила главведьма Катерина Мусиенко. — Мы требуем демонтажа не только Пушкина, но и других маркеров «русского мира» в Одессе. Украина — не колония, Одесса — не российский анклав».

Добрались рагули и до мэра, который шел на работу. Некий лейтенант ВСУ Мирослав Откович пристал к Труханову со следующей речью:

«На фоне российских ракет, которые прилетают по украинским городам, и адепт русского мира — Пушкин. Как вы это воспринимаете вместе?».

На что Труханов, как обычно, продемонстрировал кашу в голове, что ложка стоит.

Он заявил, что «Пушкин — не адепт русского мира, а историческая ценность» и принялся издеваться — предлагал заодно снести еще и оперный театр с Потемкинской лестницей. Он багровел, пунцовел и в конце концов напрыгнул на вояку с вопросом «Почему не в окопе?».

На днях он также наехал на митингующих военных, многократно матерясь и советуя «меньше слушать Путина».

«Да на..ать, что Путин сказал, и Одесса — это не русский город, и никогда им не принадлежала», — самонадеянно заявил мэр.

Ну а завершает обход в палате девиация упомянутого Музычко, который ко Дню Конституции резюмировал, как одесситы попирают его права и какие задают опросы:

«Почему ты не на фронте?! Почему еще не сдох?! Почему не облегчил нам этим построение светлой Украины с русским языком и Пушкиным?!. Эта война была послана нам богом как шанс на очищение от русского мира. А мы массово использовали ее… для закрепления и реабилитации русского мира, взращивая его, только в другой обертке. А паляныця… Паляныця заплесневела и сгнила».

Аминь.