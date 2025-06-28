«Прозревший» майданщик из Одессы боится, что его убьют за русский язык и Пушкина

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Когда благодаря «героической работе ПВО» в Одессе выносит жилой квартал, нацисты называют это «пушкинской ночью». Когда люди возмущаются размещением ПВО во дворах, нацисты называют их «пушкинистами». Когда взрывается очередной склад с оружием, они призывают к одному — громить памятник Пушкину. Тот самый, установленный в позапрошлом веке на деньги одесситов.

Памятник оскверняли, обливали красной краской («кровью украинцев»), но, вопреки нацистским законам, он стоит. Но тут вот какая опять история…

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Мы писали о том, как от одесского «евромайдана» откололась одна часть — в начале 90-х поддерживали РУХ и «Братство», майданировали в 2004-м и 2014-м, таскали к российскому консульству гробы, вместе со Стерненко, Гуцалюком и Ганулом глумились над жертвами 2 мая… а на третьем году войны вдруг прозрели — «мы русские и не отдадим Пушкина!».

«Русский» журналист-правозащитник Леонид Штекель (психотип — Новодворская) с такими же «русскими товарищами» не раз устраивал пикеты в защиту русского языка и русских памятников. Скабеева даже назвала этих «прозревших» майдановцев «коренными настоящими одесситами с неперепрошитыми мозгами» .

Да только — мимо. Ибо настоящие, неперепрошитые, «куликовцы» и участники Русской весны с идейным врагом Штекелем на одном поле с плакатом не станут.

А он же, в свою очередь, опять громогласно призвал «в День Конституции Украины 28 июня выйти на пикет в защиту Александра Сергеевича Пушкина и всей русскоязычной культуры Одессы!».

СБУ, надо полагать, уже зафиксировала всех согласных, а сам Штекель… пикет неожиданно отменил… потому что его хотят убить.

«Убить за Александра Пушкина?! — Возмущается он. — Кроме различных «добрых пожеланий» в мой адрес в связи с моим решением выйти на пикет в защиту Александра Пушкина, Исаака Бабеля, Юрия Олеши, Ильи Ильфа, Евгения и Валентина Катаевых, Эдуарда Багрицкого и многих, многих других, в чате появилось и твердое обещание убить меня. Я человек доверчивый и этом верю. Я же не идиот, я хорошо помню, как, например, пан Гуцалюк говорил об Исааке Бабеле — там между строк все абсолютно ясно читалось. За всей этой чисткой идей ясно светит новая политика государственного антисемитизма. И не надо мне говорить, что пан Зеленский еврей. Он такой же еврей как Молотов и Андропов… Мне безумно жаль одного: истерия в нашем обществе достигла космических высот. Это вовсе не случайно, что на волне этой истерии выползают монстры… Это не ошибка и не заблуждение. Если общество не хочет смотреть себе в глаза, если общество бьется в истерике, то у него нет будущего. Те, кто сегодня топчут культуру на русском языке, те топчут свое будущее», – возмущается Штекель.

Коллега же Штекеля по майдановским баррикадам Михаил Голубев и подавно называл происходящий в городе вандализм — фашизмом.

Странно только, почему эти внезапные «пушкинисты» не боялись смерти и фашизма в 90-х, когда вышагивали с РУХовцами и «братчиками» Корчинского, вместе с шинами выжигали остатки здравого смысла на майданах, и, главное, не заметили «растоптанного будущего» 2 мая 2014 года? Людей, мученически погибших за «культуру на русском языке».

Итого все по классике: «когда они пришли за Штекелем — заступиться за него было уже некому».