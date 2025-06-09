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Украинская сторона бросилась опровергать вчерашний заход в российских подразделений в Днепропетровскую область.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», об этом проинформировало Минобороны РФ.

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«Информация не соответствует действительности. Продолжаются боевые действия в Донецкой области. Враг в Днепропетровскую область не вошел», – заявил спикер Генштаба майор Андрей Ковалев.

Но сегодня тг-канал «Сибирское объединение», который ведут воины-сибиряки, опубликовал подтверждающие кадры.

На ролике можно увидеть опорный пункт ВСУ на границе, по которому наносится удар. После показаны российские бойцы, занимающие эти позиции.

ОСИНТ-канал «Сливочный каприз» геолоцировал место перехода границы.

«Штурмовые подразделения ВС РФ продвинулись на южном охвате Красноармейска на 3 км около Орехово и вышли на Конституционную границу Российской Федерации с Днепропетровской областью Украины. Штурмовики ВС РФ занимают новые позиции», – пишет паблик.

В украинских источниках ссылаются на карту ресурса DeepState, согласно которой, до Днепропетровской области русским осталось несколько сот метров от серой зоны. Но здесь хотелось бы напомнить, что этот же источник долгое время отказывался признавать занятие ВС РФ ряда населенных пунктов в Сумской области. И лишь спустя месяц, когда масштабы происходившего стало невозможно скрывать, а продвижение составило не менее 10 километров, DeepState внес изменения в свою карту.