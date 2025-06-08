Российские войска начали наступление в Днепропетровской области

Михаил Рябов.  
08.06.2025 14:37
  (Мск) , Москва
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Дзен, Днепропетровск, Россия, Спецоперация


Российские войска пересекли границу территории Днепропетровской области и продолжают наступление, сообщило Минобороны РФ.

«Подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области», – говорится в сообщении.

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Российские войска пересекли границу территории Днепропетровской области и продолжают наступление, сообщило Минобороны РФ. «Подразделения...

«Отдельно хочу отметить: 90-я танковая дивизия – это отважные уральцы! Соединение состоит в основном из бойцов Челябинской и Свердловской областей», – сообщил Артём Жога, полпред президента РФ в Уральском федеральном округе.

Обозреватель Юрий Баранчик объясняет политическую важность:

«Как было принято говорить в вегетарианские времена на Украине, «Днепропетровск это не первый город Украины, но и не второй». Там сосредоточено огромное количество финансовых интересов и центров влияния – например, крупнейший еврейский центр Украины «Менора». Торг за сохранение Днепропетровска и безмятежность жизни в нём обещает быть интересным».

Обозреватель Юрий Подоляка уточняет по поводу Днепропетровской области, что российские войска «вышли туда довольно широким фронтом».

Военкор Александр Сладков уверен:

«На каждом направлении мы, в среднем, берем один украинский населенный пункт в день. Согласен, это не Киевы и не Житомиры. Но количество перерастает в качество, это закон. Значит будут Сумы, Харьков и Днепропетровск».

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