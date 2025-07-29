«Гнездо разворошили. Пусть теперь гадают, кто крыса» – эксперт о «тайной встрече» в Альпах

Вадим Москаленко.  
29.07.2025 22:50
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Выборы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В слитой СВР РФ информации о встрече в Швейцарии Ермака, Залужного и Буданова с западными хозяевами менее всего интересна непосредственно политическая составляющая.

Об этом на канале признанного иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил российский политолог и медиатехнолог Семён Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В слитой СВР РФ информации о встрече в Швейцарии Ермака, Залужного и Буданова с...

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«Любое сообщение таких органов, вроде разведки, несёт под собой функцию сообщить, что мы о чём-то знаем. И с моей точки зрения, самое ценная информация – это то, что названо место встречи. Конкретно Швейцария, и контактные лица. Всё, что касается сценариев, как это будет, во что это превратится, кого сменят на президента – это новелистика…

Самое главное в этом сообщении, что послали маячок – мы знаем, что вы встречались там в Швейцарии. И если имел место этот факт, то этот маячок должен дойти до тех, кто встречался. Что «Мордор» всё видит и всё слышит. Я бы так относился к этому сообщению», – сказал Уралов.

«Ещё кротов так ищут. Есть такой способ – откуда слили? Если встреча маленькая, пять-шесть человек было, то там у тех участников встречи будет психоз, потому что кто-то крыса. И сам поиск крысы – это уже дестабилизация оппонента», – добавил эксперт.

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