На тайной встрече в Альпах выбрали нового президента Украины

Максим Столяров.  
29.07.2025 21:18
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Выборы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Представители США и Британии вызвали на тайную встречу в Альпах главу ОП Украины Андрея Ермака, эка-главкома ВСУ Валерия Залужного и главу ГУР Кирилла Буданова.

Об этом сообщила Служба внешней разведки РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Представители США и Британии вызвали на тайную встречу в Альпах главу ОП Украины Андрея...

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«Обсуждались перспективы замены Зеленского на посту главы киевского режима. Все участники встречи сошлись во мнении, что вопрос давно назрел. Смена Зеленского стала ключевым условием “перезагрузки” отношений Киева с западными партнерами, прежде всего с Вашингтоном, и продолжения западной помощи Украине в противостоянии с Россией», – сообщили в ведомстве.

Американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть Залужного на пост президента, а украинские чиновники «взяли под козырёк», но потребовали личных гарантий безопасности.

В СВР подчеркнули, что Андрей Ермак уже согласился предать Зеленского – и, возможно, скандал с НАБУ также был организован им.

«Состоявшаяся встреча и ее итоги дают основание обратиться к гражданам Украины. Итак, на альпийском курорте прошли выборы нового президента вашей страны. Разве таким вы представляли триумф украинской “демократии, незалежности и самостийности”, о котором вы так долго мечтали?», – добавили в ведомстве.

Уехавший в США киевский миллионер Геннадий Балашов считает, что это может свидетельствовать о скором окончании войны.

«Сейчас на Украине выборов нет. Задача Запада – давить на Зеленского, чтобы он назначил выборы. Но для этого должно закончиться военное положение.

Судя по всему, на Западе, по их разработкам, все-таки некое мировое соглашение с Путиным должно быть заключено, возможно, даже в ближайшие дни. Трамп поставил эти условия, все заторопились, засуетились.

Как только будет заключено длительное перемирие, то Зеленскому недолго останется, потому что на выборах победит безусловно Залужный», – сказал он в эфире видеоблога журналиста Всеволода Филимоненко.

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