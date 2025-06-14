«Филатов, поднимай ж…пу»: ВСУ анонсируют быстрое продвижение русских на Днепропетровщине
Заход российской армии в Днепропетровскую область стал крайне неприятным фактом, который все труднее игнорировать киевскому режиму.
Так, на своей карте переход границы отобразил поддерживающий Украину американский институт изучения войны, таким образом опровергнув заявления киевского официоза.
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При этом украинские спикеры пытаются уверить, что «никакой трагедии» в этом нет, но вот украинские военные паблики крайне встревожены.
«По сравнению с Донецкой областью Днепропетровская область имеет меньшую плотность населенных пунктов, поэтому враг будет продвигаться быстрее. Я не знаю, к кому обращаться, чтобы хотя бы в 40 км от фронта начали рыть нормальные окопы в лесополосах — с блиндажами, сетками и т.д.», – возмущается украинский офицер из 24-й бригады ВСУ Станислав Бунятов.
Он решил обратиться к скандальному мэру Днепропетровска Борису Филатову, обещавшего вешать восставших жителей ЛДНР.
«Я понимаю, что Филатов — это только лицо Днепра, но хочу задать ему вопрос. Ты надеешься, что Днепр захватят, и ты будешь дальше править? Нет, дружок, в случае чего огород обескровят под 0, как Херсон. Поднимай свою жопу и иди пробуждай тех, кто отвечает за обороноспособность области», – требует Бунятов.
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