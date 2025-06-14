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Заход российской армии в Днепропетровскую область стал крайне неприятным фактом, который все труднее игнорировать киевскому режиму.

Так, на своей карте переход границы отобразил поддерживающий Украину американский институт изучения войны, таким образом опровергнув заявления киевского официоза.

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При этом украинские спикеры пытаются уверить, что «никакой трагедии» в этом нет, но вот украинские военные паблики крайне встревожены.

«По сравнению с Донецкой областью Днепропетровская область имеет меньшую плотность населенных пунктов, поэтому враг будет продвигаться быстрее. Я не знаю, к кому обращаться, чтобы хотя бы в 40 км от фронта начали рыть нормальные окопы в лесополосах — с блиндажами, сетками и т.д.», – возмущается украинский офицер из 24-й бригады ВСУ Станислав Бунятов.

Он решил обратиться к скандальному мэру Днепропетровска Борису Филатову, обещавшего вешать восставших жителей ЛДНР.