«Это не трагедия»: депутат Рады о продвижении русских на Днепропетровщине

Игорь Шкапа.  
13.06.2025 12:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Днепропетровск


Для Украины якобы не будет ничего страшного, если ВС РФ займут новые территории в Днепропетровской области.

С таким успокоительным заявлением, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире львовского канала НТН выступил секретарь оборонного комитета ВР, полковник СБУ Роман Костенко.

Для Украины якобы не будет ничего страшного, если ВС РФ займут новые территории в...

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«Днепропетровщина – это политический вопрос для русских. Мы понимаем, что когда враг входит в Днепропетровскую область, это не значит, что завтра они будут штурмовать Днепропетровск», – сказал Костенко.

По его словам, еще три месяца назад еще три месяца назад ВС РФ находились в 10 километрах от области.

«С военной точки зрения то, что мы отошли на какие-то 500 – 600 метров, особого военного успеха они не будут иметь, но политически будут это пиарить», – пытается успокоить полковник.

При это он говорит, что нужно делать все, чтобы «они не продвигались».

«Но еще раз скажу: если наши силы обороны они продавят, то никакой трагедии с военной точки зрения точно не будет», – уверяет Костенко.

Напомним, что ВС РФ широким фронтом выходят на государственную границу (и даже пересекли ее) в районе Днепропетровской области.

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