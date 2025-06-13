«Это не трагедия»: депутат Рады о продвижении русских на Днепропетровщине
Для Украины якобы не будет ничего страшного, если ВС РФ займут новые территории в Днепропетровской области.
С таким успокоительным заявлением, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире львовского канала НТН выступил секретарь оборонного комитета ВР, полковник СБУ Роман Костенко.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Днепропетровщина – это политический вопрос для русских. Мы понимаем, что когда враг входит в Днепропетровскую область, это не значит, что завтра они будут штурмовать Днепропетровск», – сказал Костенко.
По его словам, еще три месяца назад еще три месяца назад ВС РФ находились в 10 километрах от области.
«С военной точки зрения то, что мы отошли на какие-то 500 – 600 метров, особого военного успеха они не будут иметь, но политически будут это пиарить», – пытается успокоить полковник.
При это он говорит, что нужно делать все, чтобы «они не продвигались».
«Но еще раз скажу: если наши силы обороны они продавят, то никакой трагедии с военной точки зрения точно не будет», – уверяет Костенко.
Напомним, что ВС РФ широким фронтом выходят на государственную границу (и даже пересекли ее) в районе Днепропетровской области.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: