Российская армия широким фронтом выходит на Днепропетровскую область
Российская армия продолжает освобождение юго-западной части ДНР и широким фронтом выходит к государственной границе у подконтрольной киевскому режиму Днепропетровской области.
«Вышли по факту в двух районах – в районе Орехово (у Троицкого) в направлении на Новопавловку (уже в Днепропетровской области) и районе Дачного, Новоукраинки и Зеленого Угла, где наши войска продвинулись после освобождения Алексеевки.Противник признает заход наших войск на территорию югго-восточной части Днепропетровской области, но пока что населенных пунктов на ее территории не терял. Пока что», – описывает ситацию эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
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Он обращает внимание на еще один участок, где русские близки к Днепропетровщине.
«Южнее Дачного продолжается штурм Комара (который уже более чем на половину наш). После его освобождения, наши войска смогут и на этом направлении продвинутся к границе Днепропетровской области (Комар это последнее крупное препятствие)», – отмечает эксперт.
По его словам, «ВС РФ сейчас весьма успешно решают задачи освобождения юго-западной части ДНР и захода в Днепропетровскую область».
«После занятия нескольких населенных пунктов в Днепропетровской области на повестке дня будет вопрос создания Днепропетровской военно-гражданской администрации. Аналогично напрашивается создание и Сумской ВГА, так как там уже поселков изрядно так набрали», – считает Рожин.
С украинской стороны жалуются, что ВС РФ смогли зайти в тыл обороняющимся подразделениям ВСУ.
«Продолжаются упорные бои в междуречье, враг пытается всеми силами зачистить территорию от нашего присутствия и выйти к границам Днепропетровской обл. Сейчас ему по большому счету остается забрать участок к западу от Котляровки-Муравки-Новониколаевки, – пишет офицер ВСУ «Мучной». – Также между Ореховым (которое противник уже контролирует по факту, продолжаются стабилизационные меры) и Зеленым Кутом, как раз они западнее и северо-западнее Богдановки продвигаются, чтобы дожать этот участок фронта.
Относительно Зеленого Кута и Новоукраинки, враг смог зайти в тыл через р. Волччья тем самым подошел к границам Днепропетровской обл. В этих селах наши бойцы находятся в полуокружении, существуют два варианта: 1) это разрезать врага западнее и выйти оттуда с боями + возможно с потерями, потому что работают дроны. 2) оставаться там и надеяться на плен. Честно говоря успели выйти не все, а оставшимся выйти не дают – ибо зажаты со всех сторон кроме северной».
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