Российская армия широким фронтом выходит на Днепропетровскую область

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Российская армия продолжает освобождение юго-западной части ДНР и широким фронтом выходит к государственной границе у подконтрольной киевскому режиму Днепропетровской области.

«Вышли по факту в двух районах – в районе Орехово (у Троицкого) в направлении на Новопавловку (уже в Днепропетровской области) и районе Дачного, Новоукраинки и Зеленого Угла, где наши войска продвинулись после освобождения Алексеевки.Противник признает заход наших войск на территорию югго-восточной части Днепропетровской области, но пока что населенных пунктов на ее территории не терял. Пока что», – описывает ситацию эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

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Он обращает внимание на еще один участок, где русские близки к Днепропетровщине.

«Южнее Дачного продолжается штурм Комара (который уже более чем на половину наш). После его освобождения, наши войска смогут и на этом направлении продвинутся к границе Днепропетровской области (Комар это последнее крупное препятствие)», – отмечает эксперт.

По его словам, «ВС РФ сейчас весьма успешно решают задачи освобождения юго-западной части ДНР и захода в Днепропетровскую область».

«После занятия нескольких населенных пунктов в Днепропетровской области на повестке дня будет вопрос создания Днепропетровской военно-гражданской администрации. Аналогично напрашивается создание и Сумской ВГА, так как там уже поселков изрядно так набрали», – считает Рожин.

С украинской стороны жалуются, что ВС РФ смогли зайти в тыл обороняющимся подразделениям ВСУ.