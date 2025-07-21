Экспертное мнение: Не хватит Украине «Пэтриотов», как бы Зеленский ни старался

Максим Столяров.  
21.07.2025 12:25
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


Украина вынуждена использовать ЗРК «Пэтриот» по принципу «очаговой обороны», распиливая батареи на пары пусковых установок под нештатные радары, чем существенно сокращает их радиус действия.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина вынуждена использовать ЗРК «Пэтриот» по принципу «очаговой обороны», распиливая батареи на пары пусковых...

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«Когда Трамп сказал 17, чего? 17 батарей – это просто невозможно, их нет в наличии. В одной батарее от 4 до 8 пусковых установок, у них один общий локатор. Если брать по 6 – как раз три батареи. Это то, что сейчас есть на вооружении Израиля. Всего Украина получила 8 батарей, из них 6 находится при деле… Они их распиливают на две части и по две пусковые установки подключают их к другим нештатным радарам и в каких-то других местах используют.

Получается «очаговая оборона». Не сплошное зенитное поле, которое всё контролирует, а кусочками. Из такой очаговой обороны, например, состоит ПВО Киева. Для того, чтобы защитить хотя бы куски агломераций крупных городов, используют по две штуки – Киев, Одесса. Дело в том, что «Пэтриоты» используются исключительно чтобы сбивать баллистические ракеты, как «Искандер», «Кинжал» и другие, которые с самолётов запускают, то есть не крылатые, в этом режиме они их могут сбивать только на дистанции 20 километров. То есть очень небольшой радиус действия. И их, конечно, не хватает», – рассказал Ширяев.

«И не хватит ничего, потому что всё-таки Украина самая крупная страна Европы. «И никто не рассчитывал на такую ПВО для всего государства. Поэтому, каких бы усилий Зеленский ни предпринимал, объективно на складах такого нет. Есть очень много этого оружия у США, которое по нормативам там же на складах и должно лежать», – добавил эксперт.

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