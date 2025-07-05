Разворотом боеприпасов для Киева в Польше американцы указали Зеленскому его место

Максим Столяров.  
05.07.2025 17:26
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


Приостановка военных поставок Украине вполне объяснима внутренними соображениями безопасности США, однако в том, что на границе с Польшей завернули даже незначительную партию – была явная политическая демонстрация.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Приостановка военных поставок Украине вполне объяснима внутренними соображениями безопасности США, однако в том, что...

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«У США очень организованная армия, Пентагон очень организованная бюрократическая структура, как российская или китайская. Существуют нормативы запасов хранения по складам. Должно быть на одну крупную десантную операцию. Например, заморская война, решил корабли отправить и кого-то наказать. Для этого должно быть то-то и то-то – список.

…Существовало два способа снабжения Украины. Один – это за деньги заказывают на заводах, и с заводов отправляется прямо украинцам. А второй – это из складов, и при Байдене из этих складов выдавали довольно щедро.

И когда склады посчитали, выяснилось, что нарушены многие нормативы. Например, известно, что тех же комплексов «Пэтриот», которые Зеленский буквально выпрашивает, их у США, на самом деле, немало есть на складах. Вроде бы бери да отдай. На самом деле, их нельзя отдавать по законам США», – рассказал Ширяев.

«Они сказали: давайте так, сначала ревизия, пополним складские запасы, приведём их в соответствие, укрепим безопасность США и защитим свою армию, а потом уже с Украиной будем разбираться. Вот это произошло.

Но! Прямо на границе в Польше уже готовы были к отправке – их там не так много этих вооружений было, можно было плюнуть – забирай. Нет. Вот это демонстрация, прямо политическая демонстрация – и этого мы вам не дадим», – добавил эксперт.

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