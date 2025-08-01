«Дикари всегда останутся дикарями». Азербайджан перешёл в наступление

Михаил Рябов.  
01.08.2025 08:42
  (Мск) , Москва
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Азербайджан, Дзен, Нагорный Карабах, Политика, Россия, Сюжет дня


Государственное российское агентство ТАСС подчинилось МИД Азербайджана, который накануне потребовал изменить публикацию о сносе памятника художнику Айвазовскому в Карабахе.

Азербайджанские власти возмутило, что ТАСС назвал город, где стоял памятник, Степанакертом, хотя после захвата азербайджанской армией непризнанной республики он был переименован в Ханкеди. В итоге российское агентство вообще убрало из заметки упоминание о населенном пункте, оставив лишь уточнение, что памятник снесён в Карабахе.

Государственное российское агентство ТАСС подчинилось МИД Азербайджана, который накануне потребовал изменить публикацию о сносе...

«Мы ожидаем от российской стороны прекращения искажений азербайджанских топонимов и использования наименований, применявшихся в прошлом сепаратистским режимом. В случае повторения подобных инцидентов, Азербайджан, руководствуясь принципом взаимности, может начать называть ряд населённых пунктов на территории России их историческими именами», – говорилось в заявлении МИД Азербайджана.

А госагентство «Азертадж» уточнило угрозу: если в ТАСС не откажутся от Степанакерта, в Баку будут «использовать исторические названия ряда российских городов — таких как Кёнигсберг, Орынбор, Солжа-Гала, Фурукамаппу» (Калининград, Оренбург, Грозный, Южно-Курильск).

Публицист Кирилл Шулика считает, что спорить с Азербайджаном бесполезно – в Баку такая же «упоротая» позиция, как и на Украине.

«Малые народы обидчивые. Русским что надо делать? Не замечать и говорить так, как хочется. Если за название города или за «на Украине» кого-то забанят, пусть банят. Они в любом случае найдут повод, на что обижаться. Там целые структуры типа институтов памяти и языковых омбудсменов занимаются поиском того, на что можно обидеться, и на это уходят бюджетные деньги. Так что просто не обращать внимание».

Иной позиции придерживается историк Александр Дюков – он считает миролюбивую риторику МИД РФ ошибочной.

«За Азербайджаном вообще надо признать виртузное понимание наших властей. Поглядите как красиво: тут и неуловимое вне культурного кода оскорбление («АЗЕРТАДЖ уполномочен заявить» – значит, Баку доминирует), и сакральные речекряки про «добрые отношения» и «взаимность» – и сразу список территориальных претензий к России. По сравнению с этой смысловой виртуозностью заявления нашего МИД выглядят очень бедно… Ответных ультиматумов (например, касающихся антироссийского содержания  азербайджанских учебников истории мы почему-то не слышим».

Военкор Александр Коц замечает: устроив скандал вокруг Степанакерта, власти Азербайджана не считают нужным объяснять варварский снос памятника Айвазовскому.

«Айвазовскому и причинам сноса памятника там не посвящено больше ни слова. Ну, по закону жанра, мы для начала должны снести в этих городах памятники азербайджанским художникам. Есть кто-то уровня Айвазовского, чтоб не мелочиться?».

На фоне всего этого сообщается о встрече украинского посла в Баку с Хикметом Гаджиевым, помощником Ильхама Алиева. По итогам заявлено об «углублении стратегического партнёрства», Украина благодарит Азербайджан за «неизменную поддержку и солидарность».

Армянский общественник Мика Бадалян прогнозирует:

«Алиев обязательно войдёт в историю, вот только буквы, которыми будет написано его имя, будут совсем не золотыми».

Радиоведущий Сергей Мардан резюмирует:

«Меланхолично напоминаю, Азербайджан был придуман советской властью. Соответственно, никаких «исконных азербайджанских земель» не существует в природе. Ну, а дикари всегда остаются дикарями. Даже если им выдают диплом московского ВУЗа».

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