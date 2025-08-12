Жрите – не обляпайтесь: New York Times сообщает, как Россия накрыла наемников из США во время обеда

Михаил Рябов.  
12.08.2025 09:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 3199
 
Война, Дзен, США, Украина


Газета The New York Times сообщает об успешной ракетной атаке России по месту дислокации иностранных наемников, воевавших за ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«По меньшей мере дюжина иностранных добровольцев, воевавших на стороне Украины, погибла в конце прошлого месяца, когда российская ракета попала в столовую тренировочного лагеря во время обеда. Это стало одним из самых смертоносных нападений на иностранных бойцов за всю войну, по словам солдат, осведомлённых об инциденте.

Украинская армия, которая лишь изредка признаёт факт ракетных ударов по военным объектам, подтвердила, что в результате атаки погибли и были ранены солдаты, но отказалась раскрывать подробности. Трое солдат, в том числе один из тех, кто стал свидетелем удара, рассказали о жестоком нападении, которому подверглись новобранцы из США, Колумбии, Тайваня, Дании и других стран», – говорится в публикации.

Издание уточняет, что лагерь располагался в Кировограде (переименован бандеровцами в «Кропивницкий») – «в тот момент, когда новобранцы сели за столы для пикника, чтобы пообедать».

Газета The New York Times сообщает об успешной ракетной атаке России по месту дислокации...

Газете удалось пообщаться с одним из выживших американцев:

«От взрыва вокруг него разлетелись обломки и затряслись близлежащие деревья…

После взрыва на земле возле столовой лежали мёртвые и изуродованные тела, а также тяжелораненые солдаты. Он видел по меньшей мере 15 погибших солдат и более 100 раненых…

Также загорелся склад боеприпасов, что привело к новым взрывам и разлёту обломков и шрапнели. Выжившие пытались оказать помощь раненым. Он накладывал жгуты некоторым тяжелораненым солдатам и относил их в машины скорой помощи, грузовики и частные автомобили, которые затем отвозили их в больницы…

Перед ударом на базе не прозвучал сигнал воздушной тревоги, а после он с ужасом обнаружил, что в столовой нет ни одной аптечки».

Газета напоминает, что официально на Украине есть два легиона наемников – «один из которых подчиняется армии, а другой — военной разведке, известной как ГУР».

Издание рассказывает, что из США на Украину в качестве наемников в основном ехали ветераны американских войн в Афганистане и Ираке – «вдохновлённые упорным сопротивлением Украины российскому вторжению в первые годы войны».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить