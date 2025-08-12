Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Газета The New York Times сообщает об успешной ракетной атаке России по месту дислокации иностранных наемников, воевавших за ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«По меньшей мере дюжина иностранных добровольцев, воевавших на стороне Украины, погибла в конце прошлого месяца, когда российская ракета попала в столовую тренировочного лагеря во время обеда. Это стало одним из самых смертоносных нападений на иностранных бойцов за всю войну, по словам солдат, осведомлённых об инциденте. Украинская армия, которая лишь изредка признаёт факт ракетных ударов по военным объектам, подтвердила, что в результате атаки погибли и были ранены солдаты, но отказалась раскрывать подробности. Трое солдат, в том числе один из тех, кто стал свидетелем удара, рассказали о жестоком нападении, которому подверглись новобранцы из США, Колумбии, Тайваня, Дании и других стран», – говорится в публикации.

Издание уточняет, что лагерь располагался в Кировограде (переименован бандеровцами в «Кропивницкий») – «в тот момент, когда новобранцы сели за столы для пикника, чтобы пообедать».

Газете удалось пообщаться с одним из выживших американцев:

«От взрыва вокруг него разлетелись обломки и затряслись близлежащие деревья… После взрыва на земле возле столовой лежали мёртвые и изуродованные тела, а также тяжелораненые солдаты. Он видел по меньшей мере 15 погибших солдат и более 100 раненых… Также загорелся склад боеприпасов, что привело к новым взрывам и разлёту обломков и шрапнели. Выжившие пытались оказать помощь раненым. Он накладывал жгуты некоторым тяжелораненым солдатам и относил их в машины скорой помощи, грузовики и частные автомобили, которые затем отвозили их в больницы… Перед ударом на базе не прозвучал сигнал воздушной тревоги, а после он с ужасом обнаружил, что в столовой нет ни одной аптечки».

Газета напоминает, что официально на Украине есть два легиона наемников – «один из которых подчиняется армии, а другой — военной разведке, известной как ГУР».

Издание рассказывает, что из США на Украину в качестве наемников в основном ехали ветераны американских войн в Афганистане и Ираке – «вдохновлённые упорным сопротивлением Украины российскому вторжению в первые годы войны».