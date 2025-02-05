Жительница Ялты пошла под суд за перевод на ВСУ из Ирландии

Иван Самойлов.  
05.02.2025 15:51
  (Мск) , Симферополь
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина


В Крыму утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летней жительницы Ялты, которая обвиняется в государственной измене.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила прокуратура РК.

В Крыму утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летней жительницы Ялты, которая...

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«По версии следствия, обвиняемая в апреле 2023 года, находясь в  Дублине, посредством счета, открытого в иностранном банке, осуществила перевод денежных средств в поддержку организации, финансирующей вооруженные силы Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина осознавала, что ее деньги будут использованы в целях нанесения вреда ВС РФ.

«Незаконная деятельность обвиняемой выявлена и пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Республики Крым и городу Севастополю. Уголовное дело направлено в Верховный Суд Республики Крым для рассмотрения по существу», – добавили в прокуратуре.

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