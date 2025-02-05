Жительница Ялты пошла под суд за перевод на ВСУ из Ирландии

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В Крыму утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летней жительницы Ялты, которая обвиняется в государственной измене.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила прокуратура РК.

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«По версии следствия, обвиняемая в апреле 2023 года, находясь в Дублине, посредством счета, открытого в иностранном банке, осуществила перевод денежных средств в поддержку организации, финансирующей вооруженные силы Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина осознавала, что ее деньги будут использованы в целях нанесения вреда ВС РФ.