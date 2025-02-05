Жительница Ялты пошла под суд за перевод на ВСУ из Ирландии
В Крыму утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летней жительницы Ялты, которая обвиняется в государственной измене.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила прокуратура РК.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«По версии следствия, обвиняемая в апреле 2023 года, находясь в Дублине, посредством счета, открытого в иностранном банке, осуществила перевод денежных средств в поддержку организации, финансирующей вооруженные силы Украины», – говорится в сообщении.
Отмечается, что женщина осознавала, что ее деньги будут использованы в целях нанесения вреда ВС РФ.
«Незаконная деятельность обвиняемой выявлена и пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Республики Крым и городу Севастополю. Уголовное дело направлено в Верховный Суд Республики Крым для рассмотрения по существу», – добавили в прокуратуре.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: