Желающие умирать за Украину легли в Бахмуте и Часовом Яре

Игорь Шкапа.  
24.10.2025 15:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 18
 
Дзен


Украине не хватает не только пехоты, но и мотивированных солдат. 

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога ProUA заявил офицер ВСУ Алексей Герман.


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Надо только работать, не хватает людей, не хватает операторов расчетов, не хватает мотивированных и профессиональных людей, которые готовы ставить Украину выше своей жизни. Они, видимо, закончились у нас в Часовом яре», – сказал Герман.

Пего словам, пополнение продолжает поступать, но если раньше хватало добровольцев, то сейчас их практически нет.

«Много потеряли на Бахмуте, на самых сложных направлениях. Теперь в основном бусифицированные, работать с ними гораздо труднее, это другой категории люди. И плюс руководящий состав изменился, то есть низовой», – жалуется офицер.

По его словам, теперь бывших сержантов приходится ставить командовать ротами.

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить