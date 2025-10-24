Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине не хватает не только пехоты, но и мотивированных солдат.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога ProUA заявил офицер ВСУ Алексей Герман.

«Надо только работать, не хватает людей, не хватает операторов расчетов, не хватает мотивированных и профессиональных людей, которые готовы ставить Украину выше своей жизни. Они, видимо, закончились у нас в Часовом яре», – сказал Герман.

Пего словам, пополнение продолжает поступать, но если раньше хватало добровольцев, то сейчас их практически нет.

«Много потеряли на Бахмуте, на самых сложных направлениях. Теперь в основном бусифицированные, работать с ними гораздо труднее, это другой категории люди. И плюс руководящий состав изменился, то есть низовой», – жалуется офицер.

По его словам, теперь бывших сержантов приходится ставить командовать ротами.