«Желание проехаться на танке по Арбату осталось?» – мясника Залужного спросили о планах
Экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный будет считать победой «только развал России».
Об этом он рассказал на пресс-конференции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«В своё время много шума наделало ваше желание проехаться на танке по Красной площади или Арбату. Скажите, теперь, через определенное время, у вас что-то изменилось в отношении этих планов?», – спросила ведущая.
«Проехаться танком по Красной площади, это я говорил о том, что вот наша победа. Она, кстати, для меня победа Украины, можете запомнить, будет лишь только тогда, когда рассыпется Россия на 27, лучше на 69 отдельных княжеств, но перед этим у нее пусть кто-то заберет ядерное оружие. Я даже скажу, сколько, и куда его отвезти», – паясничал идиот.
«Но давайте зададим себе вопрос, а готов ли мир вообще к такому развитию событий? Как и в 90-х годах, мир к этому не готов.
Хотя рано или поздно к этому придет. Я абсолютно уверен, что империя имеет свой заряд прочности. Их царь имеет свой заряд прочности. И право на ошибку, которая будет фатальной, обязательно, это все когда-то закончится. Но к этому нужно готовиться», – бредил штампами Залужный.
«Второе. Можем ли мы сделать это сейчас вот именно тем путем, о котором я вам говорил, что будем ехать на танке?
Чтобы украинские войска дошли до Москвы, считаем от Конотопа, это 625 километров. Разбить там врага, поднять наши флаги. Представьте себе, это как должны быть растянуты войска? Вы представляете, какой этот фронт?
Есть ли на Украине столько людей? Знаете, даже если мы уже девчонок начнём призывать, не хватит. Надо объективно к этому подходить», – жаловался укро-генерал.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: