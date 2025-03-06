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Экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный будет считать победой «только развал России».

Об этом он рассказал на пресс-конференции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В своё время много шума наделало ваше желание проехаться на танке по Красной площади или Арбату. Скажите, теперь, через определенное время, у вас что-то изменилось в отношении этих планов?», – спросила ведущая.

«Проехаться танком по Красной площади, это я говорил о том, что вот наша победа. Она, кстати, для меня победа Украины, можете запомнить, будет лишь только тогда, когда рассыпется Россия на 27, лучше на 69 отдельных княжеств, но перед этим у нее пусть кто-то заберет ядерное оружие. Я даже скажу, сколько, и куда его отвезти», – паясничал идиот.

«Но давайте зададим себе вопрос, а готов ли мир вообще к такому развитию событий? Как и в 90-х годах, мир к этому не готов. Хотя рано или поздно к этому придет. Я абсолютно уверен, что империя имеет свой заряд прочности. Их царь имеет свой заряд прочности. И право на ошибку, которая будет фатальной, обязательно, это все когда-то закончится. Но к этому нужно готовиться», – бредил штампами Залужный.