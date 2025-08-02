«Ждуны» в Донбассе и «бандеровский дух» в Херсоне. Политик о новых территориях
Даже на Донбассе можно встретить нелояльных России «ждунов», однако массовое партизанское антироссийское движение на новых территориях маловероятно, заявил в эфире «Первого севастопольского» экс-сенатор Андрей Соболев.
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«Варианта Северной Ирландии на Украине, на новых территориях – не будет. Зная ментальность этого народа, состав населения – мы сможем повлиять и на мозги, поменять ментальность, мировоззрение.
Такой жути, какую нагнетают – «сейчас оставшиеся на новых территориях «ждуны» и прочие носители фиги в карманах будут объединяться в партизанские отряды» – этого не будет. Этого и нет.
Безусловно, будут пользоваться нашим радушием, нашим законодательством, которое позволяет получать деньги, квартиры, но это надо нам перетерпеть, не надо завидовать.
Я не сомневаюсь, я там часто бываю. И, кстати, на Донбассе немало таких персонажей. Думаешь – «Донбасс восемь лет до войны стоял грудью» – нет, там тоже хватает. Возвращаются с Украины туда люди, есть бытовые конфликты…
Но это все одной поговоркой объясняется – «сила солому ломит». Мы – сила, за нами история, власть денег – мы преодолеем всё», – сказал Соболев.
Однако он призвал не жалеть тех, кто поднял оружие против России.
«Мы видим, какие приходят доклады ФСБ – одного взяли, другого выявили. Народ пока и здесь весьма падок на все операции СБУшников. Это будет. Война не заканчивается по щелчку. С бандеровцами воевали на Западной Украине до 50-х годов.
Великая была ошибка Никиты Сергеевича, который простил бандеровцев и вернул их, причем, расселились они в Херсонской области. Домой не поехали – там им был бы кирдык, потому много крови за ними. Вот почему в Херсонской области такой бандеровский дух присутствует.
Врага надо уничтожать, если он враг. А если он способен воспитаться – давайте воспитывать», – сказал Соболев.
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