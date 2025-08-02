«Ждуны» в Донбассе и «бандеровский дух» в Херсоне. Политик о новых территориях

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Даже на Донбассе можно встретить нелояльных России «ждунов», однако массовое партизанское антироссийское движение на новых территориях маловероятно, заявил в эфире «Первого севастопольского» экс-сенатор Андрей Соболев.

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«Варианта Северной Ирландии на Украине, на новых территориях – не будет. Зная ментальность этого народа, состав населения – мы сможем повлиять и на мозги, поменять ментальность, мировоззрение. Такой жути, какую нагнетают – «сейчас оставшиеся на новых территориях «ждуны» и прочие носители фиги в карманах будут объединяться в партизанские отряды» – этого не будет. Этого и нет. Безусловно, будут пользоваться нашим радушием, нашим законодательством, которое позволяет получать деньги, квартиры, но это надо нам перетерпеть, не надо завидовать. Я не сомневаюсь, я там часто бываю. И, кстати, на Донбассе немало таких персонажей. Думаешь – «Донбасс восемь лет до войны стоял грудью» – нет, там тоже хватает. Возвращаются с Украины туда люди, есть бытовые конфликты… Но это все одной поговоркой объясняется – «сила солому ломит». Мы – сила, за нами история, власть денег – мы преодолеем всё», – сказал Соболев.

Однако он призвал не жалеть тех, кто поднял оружие против России.