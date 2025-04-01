«Землянка УПА тянет нас в могилу»: Арестович призвал земляков одуматься
В текущей ситуации Украина имеет лишь два варианта.
Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил внесенный Россией в список экстремистов и террористов экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вопрос только в том, что очень много людей искренне верит, что землянка УПА — это и есть единственная судьба Украины. Почему верит в это Зеленский — понятно. У него никогда не было мозгов, криворожская шпана, поэтому он ни одной книжки, наверное, в жизни не прочитал. И он просто среагировал на самый сильный сигнал, который шел от электората, предав весь остальной электорат, которому он обещал, что будет «какая разница» и прочее. А почему это делают люди? Понятно, на травме войны», – сказал экс-советник ОП.
По его словам, «украинцы бесконечно правы сердцем и совершенно не имеют мозгов».
«Сделать шаг назад и посмотреть, что это не единственная судьба Украины. Посмотреть на аналогии корейские, финские, немецкие и так далее, чем заканчивались все эти войны? Посмотреть на южно-вьетнамскую аналогию мозгов не хватает… Поэтому ключевая задача этого периода звучит так, как быстро нам хватит мозгов отказаться от землянки УПА. Если не хватит, она потянет с собой всех в могилу. Потому что землянка УПА — это про смерть.
У меня вопрос к украинцам. Вы хотите в могилу вместе с землянкой? А вы не хотите подумать о том, что Украина может быть другой и останется Украиной? Теперь, мы смотрим во что нам обойдется выход из проектности? Минус четыре области, минус националистические батальоны и какая-то там обрезанная, куцая Украина, но все-таки Украина и даже Украина с выходом к морю», – заявил Арестович.
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