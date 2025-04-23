Землетрясение в Мьянме не отменило планов «Росатома» построить первую в стране АЭС

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Reuters пишет, что российская государственная компания Росатом продолжит реализацию своего проекта по строительству АЭС в Мьянме, охваченной гражданской войной стране Юго-Восточной Азии, частично разрушенной мощным землетрясением в марте.

«Недавнее землетрясение не повлияло на планы Росатома в Мьянме, — сообщила пресс-служба российской корпорации в электронном письме, которое цитирует Reuters. – Росатом придерживается самых высоких международных стандартов безопасности и надежности, включая строгие требования по сейсмостойкости».

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Глава военной хунты Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлайнг и президент России Владимир Путин в прошлом месяце подписали соглашение о строительстве малогабаритного ядерного объекта.

Агентство отмечает, что документ был подписан за три недели до самого смертоносного за последние десятилетия в Мьянме стихийного бедствия – землетрясения магнитудой 7,7, которое уничтожило целые населенные пункты и унесло жизни более 3700 человек.

Согласно соглашению с Росатомом, в Мьянме планируется построить малый модульный реактор (ММР) начальной мощностью 110 МВт, состоящий из двух реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт., которые первоначально планировалось размещать на ледоколах.

Агентство отмечает, что Росатом отказался предоставить какие-либо сроки строительства или подробную информацию о местоположении будущего ядерного объекта. Представитель хунты Мьянмы также не ответил на звонки Reuters с просьбой прокомментировать ситуацию.

Власти соседнего Таиланда, который внимательно следит за развитием ядерной отрасли в Мьянме, считают, что АЭС может быть построена в столице Мьянмы Нейпьидо, который сильно пострадал от недавнего землетрясения.

Еще два потенциальных места – район в провинции Баго и особая экономическая зона Давэй на юге Мьянмы, где хунта и Россия объявили о планах строительства порта и нефтеперерабатывающего завода.

Отмечается, что развитие ядерной энергетики в Мьянме происходит на фоне разгорающейся гражданской войны и активности десятков сепаратистских этнических группировок, спровоцированной военным переворотом 2021 года, в результате которого было свергнуто гражданское правительство под руководством Аун Сан Су Чжи – дочери основателя независимой Бирмы генерала Аун Сана и лауреата Нобелевской премии.

Столкнувшись с наличием устоявшихся этнических армий и новых вооруженных групп, созданных после переворота, правящая хунта утратила позиции во многих частях страны и все больше опирается на своих немногочисленных иностранных союзников, включая Китай и Россию.

Конфликт, который распространяется от границы с Китаем до побережья Бенгальского залива, привел к перемещению более 3,5 миллионов человек и разрушил преимущественно аграрную экономику Мьянмы.

В настоящее время, расположенная на границе двух тектонических плит и являюшаяся одной из самых сейсмически активных стран мира, Мьянма оценивает варианты финансирования поддерживаемого Россией проекта развития атомной энергетики.

«Это может включать как собственные, так и заемные средства», — заявил Росатом. В таких местах, как Бангладеш и Египет, Россия финансировала обычные проекты атомной энергетики посредством кредитов с низкими процентными ставками.

По данным «Росатома», Россия и Мьянма сотрудничают в этом секторе уже много лет: с 2019 года бирманские студенты изучают ядерную энергетику и смежные дисциплины в российских вузах по государственным квотам.

По словам Ричарда Хорси, старшего советника по Мьянме в Международной кризисной группе, учитывая, что хунта в Мьянме отдает приоритет экспорту природного газа, который можно было бы использовать для подпитки более дешевой внутренней генерации электроэнергии с целью получения иностранной валюты, ядерный план не имеет экономического смысла для испытывающей нехватку средств администрации.

«Атомная энергетика очень дорогая, и Мьянма просто не может себе ее позволить», — считает он.

В то же время, по данным МАГАТЭ, по сравнению с крупными традиционными ядерными энергетическими реакторами компоненты ММР можно собирать и транспортировать к месту установки как единое целое.