Зеленский заложил мину под отношения с Трампом
Своим недавним интервью телеканалу CBS Владимир Зеленский лишь ухудшил свои позиции пере США.
Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил внесенный Россией в список экстремистов и террористов экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это интервью, которое дал президент Зеленский каналу CBS, который воюет с Трампом, и Трамп отреагировал гневным твитом. Что делает Зеленский для мирного трека? Для того, чтобы не гибли его граждане? Он уходит на оппозиционный канал, с которым Трамп, по сути, судится, хочет санкции налагать, и вообще, который вызывает идиосинкразию у Трамп, потому что он системно антитрамповскую риторику ведет.
И дает там интервью, где с точки зрения Трампа, абсолютно искажает роль и место Трампа, американских усилий в этом всём и так далее, и так далее. Обвиняет текущую американскую администрацию во всех грехах, Вэнса полирует просто в ноль и так далее. Рассказывает, что Трамп чуть ли не агент России, что они информационные беспомощные американцы, ничего не знают, и там все под воздействием российской пропаганды…
Большей мины под трек невозможно было представить, а я уже не говорю, что большей аморальности и большей оторванности от всех видов реальности, да, если список диагнозов выводить, то не хватит, как это, трех листов А4, которые в этом подсыле заключались», – заявил Арестович.
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