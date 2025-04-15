Зеленский заложил мину под отношения с Трампом

Анатолий Лапин.  
15.04.2025 10:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 548
 
Дзен, Политика, США, Украина


Своим недавним интервью телеканалу CBS Владимир Зеленский лишь ухудшил свои позиции пере США.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил внесенный Россией в список экстремистов и террористов экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Своим недавним интервью телеканалу CBS Владимир Зеленский лишь ухудшил свои позиции пере США. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Это интервью, которое дал президент Зеленский каналу CBS, который воюет с Трампом, и Трамп отреагировал гневным твитом. Что делает Зеленский для мирного трека? Для того, чтобы не гибли его граждане? Он уходит на оппозиционный канал, с которым Трамп, по сути, судится, хочет санкции налагать, и вообще, который вызывает идиосинкразию у Трамп, потому что он системно антитрамповскую риторику ведет.

И дает там интервью, где с точки зрения Трампа, абсолютно искажает роль и место Трампа, американских усилий в этом всём и так далее, и так далее. Обвиняет текущую американскую администрацию во всех грехах, Вэнса полирует просто в ноль и так далее. Рассказывает, что Трамп чуть ли не агент России, что они информационные беспомощные американцы, ничего не знают, и там все под воздействием российской пропаганды

Большей мины под трек невозможно было представить, а я уже не говорю, что большей аморальности и большей оторванности от всех видов реальности, да, если список диагнозов выводить, то не хватит, как это, трех листов А4, которые в этом подсыле заключались», – заявил Арестович.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить