Зеленский в Париже заявил о «принципиальной позиции» продолжать войну
Несмотря на обстрелы и политическое давление, Украина не станет отказываться ни от одного из своих требований к России.
Об этом на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил украинский диктатор Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мы должны гарантировать, что Россия не получит ничего такого, что она может воспринять как награду за эту войну. Война не должна стать прибыльным делом, чтобы другие не хотели повторить.
Потому мы занимаем принципиальную позицию касательно санкций и ответственности за военные преступления, юридического статуса наших территорий, российских активов и вопросов восстановления.
Агрессор должен платить за агрессию. Чем сильнее будет позиция мира по этим пунктам, тем надёжнее будет мир», – трепался просроченный.
«Касательно российского продвижения – я бы брал информацию не с медиа, а в отчётах Генштаба Украины. У России есть продвижение, есть несколько наступательных операций, но ни одна успешной не была. Но ведутся сложные бои в Покровске и на других направлениях. Большие успехи в Купянске.
Вопрос территорий связан с гарантиями безопасности. Украина должна точно знать, что когда закончится война, для всей её территории будут гарантии безопасности, чтобы не началось нового вторжения. Это главное!
А политическое и военное давление будет продолжаться, мы видим увеличение ударов ракет и дронов», – вещал Зеленский.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: